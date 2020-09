Com decisão do TSE, políticos querem voltar à disputa

A decisão do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) tem uma repercussão que pode ser decisiva nas eleições municipais de Mato Grosso do Sul. O TSE entendeu que políticos que se tornaram inelegíveis em 2012, poderão disputar o pleito deste ano.

Em Campo Grande, quem está de olho na disputa é o ex-vereador Vanderlei Pinheiro de Lima, o Delei Pinheiro, que ficou inelegível após ser acusado de compra de votos, em 2012. Mesmo absolvido pela Justiça Criminal, Delei ficou impedido de retomar sua atividade política pela Justiça Eleitoral. “Quando fui absolvido pela criminal, tentei explicar para a eleitoral o motivo da minha absolvição, e disseram que as duas justiças não se comunicam”, afirmou ao JD1 Notícias.

Delei afirmou que pretende disputar uma das cadeiras do legislativo municipal, pelo Partido Social Democrático (PSD), porém, ainda conversará com o presidente da sigla, o secretário de Governo, Antônio Lacerda, sobre a possível candidatura.

No interior do Estado, em Porto Murinho, o ex-prefeito Nelson Cintra é o candidato natural na cidade, e uma eventual decisão por enfrentar a disputa, entra na condição de franco favorito no pleito.

Nelson afirmou ao JD1 que "sua decisão sai nos próximos dias", mas admitiu que existe a possibilidade. “Vou conversar com o advogado, e comunico o que vou fazer", disse Cintra. Amigos do ex-prefeito dizem, porém, que em Murtinho o cenário torna uma postulação de Nelson, “inevitável”.

