Com deficiência, Joel quer ser o 1° PcD a ocupar a cadeira do legislativo na capital

Com história no esporte, Joel Lidio Faustino é PcD (Pessoa com deficiência), candidato a vereador pelo Patriota, ele quer ser o primeiro vereador a representar as PcD e lutar pela valorização do esporte trazendo CTs (Centros de Treinamento) para Campo Grande.

Joel que foi motorista de ônibus até 2008, quando sofreu um acidente de moto, onde teve que amputar uma de suas pernas.

O candidato quer retribuir a oportunidade de viver de novo e acredita que entrando na Câmara Municipal vai trabalhar pela pessoa com deficiência, ele vai fiscalizar e cobrar o Executivo.

Projeto Amigos do Joel

O "Projeto Amigos do Joel" saiu depois dessa iniciativa com o filho, quando colocou a prótese e muita gente o procurava para saber como havia adquirido. O projeto atende mais de 2. 500 pessoas e faz reformas de cadeiras de rodas, além da escolinha "Amigos do Joel", com 10 anos de existência, onde ensina crianças que nunca jogaram bola. É um projeto premiado e reconhecido no Brasil. Muitas crianças estão sendo reveladas.

