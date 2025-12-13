Menu
Política

Com Edinho Silva, PT reúne lideranças e abre debate eleitoral em MS neste sábado

O evento reúne dirigentes, parlamentares e militância

13 dezembro 2025 - 09h33Sarah Chaves
Presidente nacional do PT, Edinho SilvaPresidente nacional do PT, Edinho Silva   (Reprodução/Redes Sociais)

O Partido dos Trabalhadores de Mato Grosso do Sul dá início, neste sábado (13), às articulações políticas para as eleições de 2026 com a realização de uma plenária estadual na Federação dos Trabalhadores em Educação de Mato Grosso do Sul (Fetems) em Campo Grande.

Mais tarde será realizado às 14h30 um almoço na Colônia Paraguaia, e terá como foco a análise do cenário político atual e a construção do projeto eleitoral da sigla para o próximo pleito, tanto no âmbito estadual quanto nacional. O encontro contará com a presença do presidente nacional do PT, Edinho Silva, e reunirá lideranças partidárias, parlamentares e militantes para discutir os rumos do partido no Estado.

A direção partidária aposta no evento como ponto de partida para o alinhamento interno e o fortalecimento das bases.

Entre os nomes confirmados está o ex-deputado federal Fábio Trad, pré-candidato ao governo do Estado, além do deputado federal Vander Loubet, apontado como principal nome do partido para a disputa ao Senado. A plenária também deve apresentar Dona Gilda como indicação para a vice na chapa majoritária.

A vereadora Luiza Ribeiro destaca que o encontro marca uma nova fase de reorganização do partido em Mato Grosso do Sul. Segundo ela, a estratégia é construir uma candidatura competitiva e ampliar o diálogo com outras forças políticas da região. “Estamos estruturando um projeto que dialogue com a sociedade e apresente uma alternativa ao modelo que vem sendo repetido no comando do Estado”, afirmou.

A plenária deste sábado abre oficialmente o calendário de debates internos do PT no Estado e sinaliza o início das articulações políticas visando a formação das chapas majoritárias e proporcionais para as eleições de 2026.

