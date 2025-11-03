Menu
Menu Busca segunda, 03 de novembro de 2025
(67) 99647-9098
Busca
Política

Com investimento bilionário, MS Ativo Municipalismo segue em 2026, diz Walter Carneiro

Programa do governador Eduardo Riedel fortalece investimentos do estado em todas as cidades de Mato Grosso do Sul, com impacto em todos os indicadores de saúde, educação e qualidade de vida

03 novembro 2025 - 11h23Vinícius Santos
Secretário de Estado da Casa Civil, Walter Carneiro Junior - Secretário de Estado da Casa Civil, Walter Carneiro Junior -   (Foto: Reprodução)

O programa MS Ativo Municipalismo, do Governo de Mato Grosso do Sul, vai continuar em 2026, com mais de R$ 3 bilhões já investidos em obras e parcerias com os 79 municípios do Estado, garantiu Walter Carneiro Junior, secretário de Estado da Casa Civil.

Em entrevista à Rádio Capital FM, Walter destacou que o programa, já em sua segunda fase, é baseado na cooperação entre o Estado e as prefeituras para garantir obras estruturantes e políticas públicas efetivas em todas as regiões.

“Recebo, neste mês de novembro, a missão do governador Eduardo Riedel (PP) de intensificar agendas de entregas nos municípios. O MS Ativo Municipalismo já investiu cerca de R$ 3 bilhões em obras por todo o Estado, em parceria com as prefeituras. A primeira fase envolveu R$ 1,5 bilhão; a segunda, R$ 1 bilhão, com conclusão prevista até o fim do próximo ano”, afirmou o secretário.

Walter explicou que o programa é construído junto com prefeitos, vereadores e lideranças locais, respeitando as prioridades de cada cidade. “Assim, o Estado responde com rapidez às demandas mais urgentes de cada comunidade.”

O secretário ressaltou ainda que a missão da Casa Civil é deixar um cronograma definido para todas as obras do MS Ativo, com a participação da população em todas as etapas. “O governador recebeu representantes dos 79 municípios — prefeitos, vice-prefeitos, vereadores e secretários — para definir prioridades. Mesmo num cenário de ajustes e contenção de gastos, o foco do Governo é manter os investimentos e garantir que o crescimento e o desenvolvimento econômico cheguem a todos.”

Investimentos na Saúde - Walter Carneiro anunciou que as emendas dos deputados estaduais terão um reajuste de 14% em 2026, passando de R$ 3,5 milhões para R$ 4 milhões, com a condição de que todo o valor adicional seja aplicado exclusivamente na Saúde. Ele destacou que o repasse estadual para o setor cresceu de R$ 17 milhões em 2022 para R$ 71 milhões em 2024, demonstrando o compromisso do Governo com o fortalecimento da rede municipal de saúde.

Municipalismo 2.0 e governança - O secretário explicou que a nova fase do programa, chamada “Municipalismo 2.0”, integra numa única plataforma informações sobre Saúde, Educação, Assistência Social e Desenvolvimento Econômico. O objetivo é capacitar as prefeituras e melhorar a governança municipal, em parceria com o SEBRAE e a Assomasul, fornecendo às cidades instrumentos de controle e gestão que tornam as políticas públicas mais efetivas e mensuráveis.

Walter detalhou que o estado adotou o contrato de gestão, um instrumento de governança que define metas e resultados mensuráveis. “Cada gestor assume compromissos anuais com programas e indicadores claros. Durante o ano, essas metas são monitoradas e avaliadas. No caso do MS Ativo Municipalismo, já visitamos os 79 municípios e 70% das obras previstas na fase 1 estão executadas. Isso garante que o investimento se transforme em entrega real à população.”

Participação da iniciativa privada - Sobre a Lei Complementar 349, que permite que empresas destinem parte do Imposto de Renda a fundos sociais, Walter afirmou que a medida possibilita que empresas invistam diretamente em projetos voltados a crianças, adolescentes e idosos, promovendo capacitação, inclusão e melhoria da qualidade de vida dessas populações.

Saneamento, asfalto e obras prioritárias - O secretário também destacou que o governador Eduardo Riedel tem o objetivo de garantir saneamento e asfalto em todos os municípios. “Com o MS Ativo Municipalismo, o Estado investe R$ 3 bilhões nos 79 municípios — incluindo Campo Grande, que tem várias frentes em execução. Já alcançamos 74% de cobertura de saneamento e cerca de um terço das cidades têm 100% de asfalto. Isso melhora todos os indicadores — de saúde, educação e qualidade de vida.”

Sobre Dourados, segunda maior cidade do Estado, Walter detalhou que o município é prioridade. “No dia 20 de dezembro será inaugurado o Hospital Regional. Já entregamos a Policlínica Cone Sul, que faz parte deste complexo guardado há 12 anos. São mais de 200 leitos, beneficiando 34 municípios da região. Além disso, Dourados receberá R$ 60 milhões em recapeamentos e novas obras pelo MS Ativo.”

Meta da Casa Civil - Para encerrar, Walter reforçou que a principal meta da Casa Civil é continuar unindo o Governo aos municípios e garantir que cada investimento se traduza em melhoria de vida para a população. “O Mato Grosso do Sul está no caminho certo — um Estado bom de se viver, com mais qualidade de vida para nossas famílias.”

Programa premiado nacionalmente - O MS Ativo Municipalismo, política pública do Governo de Mato Grosso do Sul, é finalista do Prêmio Excelência em Competitividade 2025, promovido pelo CLP (Centro de Liderança Pública).

O programa fortalece a parceria entre Estado e municípios, garantindo apoio técnico, recursos e planejamento para execução de obras e ações que resultam em desenvolvimento regional equilibrado. Criado para descentralizar investimentos, potencializar resultados e ampliar a presença do Governo nos 79 municípios, o MS Ativo promove eficiência administrativa e impacto direto na qualidade de vida da população.

Finalista do prêmio, o programa é reconhecido como modelo de gestão pública, conciliando eficiência administrativa e desenvolvimento local, em alinhamento às melhores práticas de governança.

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro
Funlec - Matriculas

Deixe seu Comentário

Leia Também

Eduardo Bolsonaro enquanto ainda estava no Brasil
Política
STF marca julgamento de denúncia contra Eduardo Bolsonaro por coação
Cordão de Girassol -
Política
Distribuição de cordão de girassol pelo SUS entra na pauta do Plenário do Senado
Plenário do Senado Federal -
Política
CPI no Senado vai apurar atuação de facções e milícias após megaoperação no RJ
Luiza Ribeiro -
Política
"Violência não pode ser resposta", afirma vereadora de Campo Grande sobre operação no RJ
Foto: Karol Resquim -
Política
Simone Tebet é homenageada durante Fórum da Rota Bioceânica em Campo Grande
Coronel David pede moção de pesar por policiais mortos em operação no RJ
Política
Coronel David pede moção de pesar por policiais mortos em operação no RJ
Eduardo Riede durante posse da diretoria da Nelore
Política
Riedel defende combate ao crime organizado e diz que Segurança Pública é pilar para negócios
Presidente Lula ao lado do ministro Ricardo Lewandowski
Política
Lula assina PL Antifacção; texto segue para a Câmara
Eduardo Riedel na reunião emergencial -
Política
Riedel defende integração entre Estados no combate a facções durante encontro no RJ
Escravo sexual é resgatado após passar mais de um ano em cárcere
Política
Escravo sexual é resgatado após passar mais de um ano em cárcere

Mais Lidas

Ilustrativa
Polícia
AGORA: Adolescente de 17 anos morre afogado em lagoa de Campo Grande
Ilustrativa
Polícia
Homem morre dormindo após almoço em Campo Grande
Ana Castela -
Agronegócio
Ingressos da Ana Castela na 2ª Expogenética MS entram no 2º lote
O caso foi registrado na DEAM pela vítima
Polícia
Estudante de medicina é denunciado por agressão e estupro contra ex: 'ele tentou me matar'