Com investimento bilionário, MS Ativo Municipalismo segue em 2026, diz Walter Carneiro

O programa MS Ativo Municipalismo, do Governo de Mato Grosso do Sul, vai continuar em 2026, com mais de R$ 3 bilhões já investidos em obras e parcerias com os 79 municípios do Estado, garantiu Walter Carneiro Junior, secretário de Estado da Casa Civil.

Em entrevista à Rádio Capital FM, Walter destacou que o programa, já em sua segunda fase, é baseado na cooperação entre o Estado e as prefeituras para garantir obras estruturantes e políticas públicas efetivas em todas as regiões.

“Recebo, neste mês de novembro, a missão do governador Eduardo Riedel (PP) de intensificar agendas de entregas nos municípios. O MS Ativo Municipalismo já investiu cerca de R$ 3 bilhões em obras por todo o Estado, em parceria com as prefeituras. A primeira fase envolveu R$ 1,5 bilhão; a segunda, R$ 1 bilhão, com conclusão prevista até o fim do próximo ano”, afirmou o secretário.

Walter explicou que o programa é construído junto com prefeitos, vereadores e lideranças locais, respeitando as prioridades de cada cidade. “Assim, o Estado responde com rapidez às demandas mais urgentes de cada comunidade.”

O secretário ressaltou ainda que a missão da Casa Civil é deixar um cronograma definido para todas as obras do MS Ativo, com a participação da população em todas as etapas. “O governador recebeu representantes dos 79 municípios — prefeitos, vice-prefeitos, vereadores e secretários — para definir prioridades. Mesmo num cenário de ajustes e contenção de gastos, o foco do Governo é manter os investimentos e garantir que o crescimento e o desenvolvimento econômico cheguem a todos.”

Investimentos na Saúde - Walter Carneiro anunciou que as emendas dos deputados estaduais terão um reajuste de 14% em 2026, passando de R$ 3,5 milhões para R$ 4 milhões, com a condição de que todo o valor adicional seja aplicado exclusivamente na Saúde. Ele destacou que o repasse estadual para o setor cresceu de R$ 17 milhões em 2022 para R$ 71 milhões em 2024, demonstrando o compromisso do Governo com o fortalecimento da rede municipal de saúde.

Municipalismo 2.0 e governança - O secretário explicou que a nova fase do programa, chamada “Municipalismo 2.0”, integra numa única plataforma informações sobre Saúde, Educação, Assistência Social e Desenvolvimento Econômico. O objetivo é capacitar as prefeituras e melhorar a governança municipal, em parceria com o SEBRAE e a Assomasul, fornecendo às cidades instrumentos de controle e gestão que tornam as políticas públicas mais efetivas e mensuráveis.

Walter detalhou que o estado adotou o contrato de gestão, um instrumento de governança que define metas e resultados mensuráveis. “Cada gestor assume compromissos anuais com programas e indicadores claros. Durante o ano, essas metas são monitoradas e avaliadas. No caso do MS Ativo Municipalismo, já visitamos os 79 municípios e 70% das obras previstas na fase 1 estão executadas. Isso garante que o investimento se transforme em entrega real à população.”

Participação da iniciativa privada - Sobre a Lei Complementar 349, que permite que empresas destinem parte do Imposto de Renda a fundos sociais, Walter afirmou que a medida possibilita que empresas invistam diretamente em projetos voltados a crianças, adolescentes e idosos, promovendo capacitação, inclusão e melhoria da qualidade de vida dessas populações.

Saneamento, asfalto e obras prioritárias - O secretário também destacou que o governador Eduardo Riedel tem o objetivo de garantir saneamento e asfalto em todos os municípios. “Com o MS Ativo Municipalismo, o Estado investe R$ 3 bilhões nos 79 municípios — incluindo Campo Grande, que tem várias frentes em execução. Já alcançamos 74% de cobertura de saneamento e cerca de um terço das cidades têm 100% de asfalto. Isso melhora todos os indicadores — de saúde, educação e qualidade de vida.”

Sobre Dourados, segunda maior cidade do Estado, Walter detalhou que o município é prioridade. “No dia 20 de dezembro será inaugurado o Hospital Regional. Já entregamos a Policlínica Cone Sul, que faz parte deste complexo guardado há 12 anos. São mais de 200 leitos, beneficiando 34 municípios da região. Além disso, Dourados receberá R$ 60 milhões em recapeamentos e novas obras pelo MS Ativo.”

Meta da Casa Civil - Para encerrar, Walter reforçou que a principal meta da Casa Civil é continuar unindo o Governo aos municípios e garantir que cada investimento se traduza em melhoria de vida para a população. “O Mato Grosso do Sul está no caminho certo — um Estado bom de se viver, com mais qualidade de vida para nossas famílias.”

Programa premiado nacionalmente - O MS Ativo Municipalismo, política pública do Governo de Mato Grosso do Sul, é finalista do Prêmio Excelência em Competitividade 2025, promovido pelo CLP (Centro de Liderança Pública).

O programa fortalece a parceria entre Estado e municípios, garantindo apoio técnico, recursos e planejamento para execução de obras e ações que resultam em desenvolvimento regional equilibrado. Criado para descentralizar investimentos, potencializar resultados e ampliar a presença do Governo nos 79 municípios, o MS Ativo promove eficiência administrativa e impacto direto na qualidade de vida da população.

Finalista do prêmio, o programa é reconhecido como modelo de gestão pública, conciliando eficiência administrativa e desenvolvimento local, em alinhamento às melhores práticas de governança.

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também