Com investimento de R$ 77 mi, trecho de 23 quilômetros da MS-244 será pavimentada

Investimentos em torno de R$ 77 milhões, articulados pelo deputado estadual Zé Teixeira (PSDB), segundo vice-presidente da Assembleia Legislativa, vão garantir melhorias importantes em infraestrutura para os municípios de Corguinho e Dourados. Os extratos de contrato foram publicados pelo Governo do Estado, por meio da Agência Estadual de Gestão de Empreendimentos (Agesul)

Em Corguinho, será implantada e pavimentada a rodovia MS-244, em um trecho de 23 quilômetros. O investimento é de R$ 77 milhões. A obra foi solicitada por Zé Teixeira em 2022, destacando a importância da via para o escoamento agropecuário e o turismo local.

Já em Dourados, será construída uma passarela de pedestres no Núcleo Industrial, às margens da MS-156. Com investimento de R$ 1,7 milhão, a demanda foi apresentada pelo deputado em 2017 e busca garantir mais segurança para estudantes e moradores da região.

