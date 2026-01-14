Com poder nas mãos, Câmara decidirá futuro da redução do IPTU após veto da prefeita

Com poder nas mãos, depende da Câmara Municipal de Campo Grande dar 'aval' ao Projeto de Lei de redução do IPTU, após a proposta ter veto total da prefeita, Adriane Lopes (PP). Agora, a matéria retorna à Casa de Leis e precisa da maioria simples para retirar a negativa do executivo.
O projeto Complementar nº 1.016/25, que suspendia os efeitos do Decreto nº 16.402/2025, responsável por regulamentar a cobrança da taxa de coleta, remoção e destinação de resíduos sólidos domiciliares junto ao IPTU, foi aprovado em sessão extraordinária da Câmara Municipal realizada na segunda-feira (12) e tramitou em turno único de discussão e votação. A iniciativa suspenderia a mudança no cálculo da taxa do lixo, diminuindo o valor final do tributo cobrado nos carnês de IPTU.
No entanto, a prefeita publicou o veto nesta terça-feira (13) no Diário Oficial do Município. Segundo Adriane Lopes, após consulta à Procuradoria-Geral do Município, o projeto invade a competência do Executivo para regulamentar e executar serviços públicos, além de administrar o lançamento tributário, configurando vício formal de iniciativa e vício material por violação ao princípio da separação de poderes. O veto integral já era esperado pelos parlamentares, desde a aprovação do projeto em sessão extraordinária na segunda-feira.
O presidente da Comissão Especial da Câmara Municipal que acompanha o IPTU de 2026, vereador Rafael Tavares (PL), não descarta a convocação de uma nova sessão para analisar o veto da prefeita Adriane Lopes. Segundo ele, a comissão avalia os próximos passos após a publicação da decisão do Executivo.
Confira a lista abaixo dos parlamentares que votaram a favor:
Carlos Augusto Borges, o Carlão (PSB);
Ana Portela (PL);
Rafael Tavares (PL);
André Salineiro (PL);
Clodoilson Pires (Podemos);
Júnior Coringa (MDB);
Jamal Salem (MDB);
Lívio Leite (União Brasil);
Fábio Rocha (União Brasil);
Veterinário Francisco (União Brasil);
Jean Ferreira (PT);
Luiza Ribeiro (PT);
Leinha (Avante);
Cabo Almi (PSDB);
Herculano Borges (Republicanos);
Otávio Trad (PSD);
Maicon Nogueira (PP);
Professor Riverton (PP);
Marquinhos Trad (PDT);
Neto Santos (Republicanos);