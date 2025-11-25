Com sede pronta, PL faz primeira reunião da Executiva Estadual em Campo Grande

O ex-governador de Mato Grosso do Sul e atual presidente estadual do Partido Liberal (PL), Reinaldo Azambuja, realizou ontem (25/11) a primeira reunião da Executiva Estadual sob seu comando. O encontro aconteceu na nova sede da sigla, localizada na rua Dr. Zerbini, na Chácara Cachoeira, em Campo Grande, e reuniu prefeitos, vice-prefeitos e lideranças.

Durante a reunião, que contou com a presença de todos os 22 membros da Executiva Estadual, Azambuja destacou a importância da unidade partidária e do fortalecimento do PL, além de reforçar a preparação para as eleições de 2026.

“A primeira reunião da Executiva Estadual do Partido Liberal, com os prefeitos, com os vice-prefeitos, com lideranças que formam os 22 membros da Executiva. Uma ótima reunião. Uma discussão madura de fortalecimento, de crescimento do partido, das eleições do ano de 2026, da unidade partidária”, afirmou Azambuja.

O presidente estadual do PL também falou sobre a necessidade de corrigir o que ele considera “injustiças”, com destaque para o ex-presidente Jair Bolsonaro. “…e da importância de estarmos unidos para corrigir principalmente as injustiças contra o nosso querido presidente Jair Bolsonaro".



Segundo Azambuja, "...foi tudo isso tratado aqui nessa reunião e eu fiquei muito feliz pela unidade das conversas, pelos todos que estavam aqui dentro do nosso diretório. E eu quero compartilhar esse momento muito especial da reunião e dessas lideranças que estiveram conosco aqui para essa fala que nós tivemos hoje com todos eles. É a primeira reunião da Executiva Estadual do Partido Liberal”, completou.

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também