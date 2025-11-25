Menu
Com sede pronta, PL faz primeira reunião da Executiva Estadual em Campo Grande

Segundo o presidente sigla em MS, Reinaldo Azambuja, no encontro foi tratado o fortalecimento e crescimento do partido, além das eleições de 2026

25 novembro 2025 - 10h39Vinícius Santos e Sarah Chaves
Foto - Foto -   (Divulgação)

O ex-governador de Mato Grosso do Sul e atual presidente estadual do Partido Liberal (PL), Reinaldo Azambuja, realizou ontem (25/11) a primeira reunião da Executiva Estadual sob seu comando. O encontro aconteceu na nova sede da sigla, localizada na rua Dr. Zerbini, na Chácara Cachoeira, em Campo Grande, e reuniu prefeitos, vice-prefeitos e lideranças. 

Durante a reunião, que contou com a presença de todos os 22 membros da Executiva Estadual, Azambuja destacou a importância da unidade partidária e do fortalecimento do PL, além de reforçar a preparação para as eleições de 2026.

“A primeira reunião da Executiva Estadual do Partido Liberal, com os prefeitos, com os vice-prefeitos, com lideranças que formam os 22 membros da Executiva. Uma ótima reunião. Uma discussão madura de fortalecimento, de crescimento do partido, das eleições do ano de 2026, da unidade partidária”, afirmou Azambuja.

O presidente estadual do PL também falou sobre a necessidade de corrigir o que ele considera “injustiças”, com destaque para o ex-presidente Jair Bolsonaro. “…e da importância de estarmos unidos para corrigir principalmente as injustiças contra o nosso querido presidente Jair Bolsonaro".

Segundo Azambuja, "...foi tudo isso tratado aqui nessa reunião e eu fiquei muito feliz pela unidade das conversas, pelos todos que estavam aqui dentro do nosso diretório. E eu quero compartilhar esse momento muito especial da reunião e dessas lideranças que estiveram conosco aqui para essa fala que nós tivemos hoje com todos eles. É a primeira reunião da Executiva Estadual do Partido Liberal”, completou.

