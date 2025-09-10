AO VIVO - Com voto de Fux, julgamento de Bolsonaro e aliados é retomado no STF

A Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF) retoma nesta quarta-feira (10), às 9h, o julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e de sete aliados, réus por participação em trama para reverter o resultado das eleições de 2022.

Até o momento, o placar está 2 a 0 a favor da condenação, com votos do relator Alexandre de Moraes e do ministro Flávio Dino. Os réus respondem pelos crimes de organização criminosa armada, tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado, dano qualificado pela violência e grave ameaça, além de deterioração de patrimônio tombado. Alexandre Ramagem, ex-diretor da Abin, responde apenas pelos três primeiros crimes.

O julgamento desta quarta começará pelo voto do ministro Luiz Fux, terceiro a se manifestar. Em seguida, votarão os ministros Cristiano Zanin e Cármen Lúcia.

A dosimetria de pena será definido apenas após a rodada de votação sobre condenação ou absolvição. Em caso de condenação, as penas podem chegar a 30 anos de prisão em regime fechado.

Acompanhe ao vivo:

