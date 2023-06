Com Zeca, PT tem candidatura própria para concorrer a Prefeitura da Capital

O ex-governador e deputado estadual Zeca do PT confirmou na quarta-feira (7), seu nome como pré-candidato para disputar o cargo de prefeito de Campo Grande nas eleições de 2024.



O parlamentar já teve seu nome indicado por terceiros, mas hoje confirmou seu nome e pediu que fosse incluído nas pesquisas.



Para a vereadora Luiza Ribeiro, a experiência política e administrativa do Zeca do PT o credencia para a disputa. “O PT disputará com candidatura própria em Campo Grande. O Zeca do PT tem importante experiência política e administrativa e por onde ando e me apresento como vereadora do PT, logo ouço o reconhecimento das pessoas com afirmações quase idênticas: “Zeca do PT foi o melhor Governador que MS teve”. Sua candidatura nos dá segurança de que Campo Grande terá a oportunidade de ter grandes transformações. Zeca do PT significa a Esperança para Campo Grande, como Lula é para o Brasil”.



