Vídeo: Comício de candidata a prefeitura termina em brigada no interior do estado

Um comício com pouca gente resultou em esfaqueamento, na noite de sábado (24), na cidade de Rio Verde (MS).

A reunião era da candidata a prefeita Dinalva Gomes Viana (PSDB), apoiada pelo prefeito da cidade Mario Kruger (PSD) e gerou burburinho nas redes sociais, pela aglomeração em pleno período de pandemia de Covid-19.

Segundo populares, o jovem estava participando ao término do comício, houve discussão, ponta pés, garrafas de pinga e cerveja quebrada e um jovem foi atingido por golpes de arma branca.

Infrações

Já alvo do Ministério Público de Mato Grosso do Sul (MPMS) por propaganda eleitoral nas redes sociais. Dinalva Gomes Viana (PSDB) candidata à prefeitura do município e foi denunciada pela prática de publicidade abusiva e antecipada em ano de eleições.

Assista ao vídeo clicando aqui.

Deixe seu Comentário

Leia Também