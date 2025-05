Comissão anistia Dilma por tortura sofrida durante a ditadura militar

A Comissão de Anistia do Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania aprovou nesta quinta-feira (22), por unanimidade, o pedido da ex-presidente Dilma Rousseff para ser reconhecida como anistiada política, devido às violações de direitos humanos que foi submetida durante a ditadura militar.

Além disso, também ficou definido que a ex-presidente receba uma indenização, em parcela única, de R$ 100 mil, que é o teto para indenizações do tipo.

A presidente da Comissão, Ana Maria Lima, também pediu perdão em nome do Estado brasileiro pela tortura e perseguição sofrida durante a ditadura. Esse pedido de perdão faz parte de um rito da comissão para todos os anistiados.

Dilma foi presa em 1970, quando tinha 22 anos, por fazer parte de uma organização de resistência à ditadura militar, e no período em eu esteve detida, foi submetida a sessões de tortura pelos militares.

Segundo a defesa da ex-presidente, ela também foi impedida de retomar os estudos na Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) e forçada a deixar um cargo público no Rio Grande do Sul.

Rodrigo Lentz, relator do caso na comissão, narrou as sessões de tortura que Dilma foi submetida durante a ditadura. “Foi condenada à prisão e teve direitos políticos cassados. Foi libertada depois de 13 anos. Teve que prestar novo vestibular e sendo obrigada a cursar novamente todas as disciplinas. Atrasou sua formação como economista”, comentou.

“Já no trabalho, era perseguida pelo passado de prisão e posição política. O exército divulgou uma lista de comunistas infiltrados, ela estava na lista e foi demitida do instituto de estatística”, completou.

O pedido de anistia de Dilma havia sido protocolado originalmente em 2002, porém, ficou suspensa durante o período em que ela ocupou cargos públicos e foi retomada em 2016. Em 2022, durante o governo do ex-presidente Jair Bolsonaro, o requerimento foi rejeitado.

