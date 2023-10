Comissão da Câmara aprova PL que proíbe o casamento homoafetivo

A Comissão de Previdência, Assistência Social, Infância, Adolescência e Família da Câmara dos Deputados aprovou nesta terça-feira (10) o projeto de lei (PL) nº 580/2007, que desconsidera uniões homoafetivas como casamento civil.

O texto foi aprovado com doze votos favoráveis e cinco contrários, e deve passar pela Comissão de Direitos Humanos (CDH) e pela Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) da Casa, além de análise no plenário do Senado.

Em seu parecer, o deputado Pastor Eurico (PL-PE), relator do texto, defende a aprovação do Projeto de Lei 5167/09, apensado ao PL original, que diz que nenhuma relação entre pessoas do mesmo sexo pode ser equiparada ao casamento ou a entidade familiar.

