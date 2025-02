Comissão de Finanças e Orçamento da Assembleia mantém Pedrossian Neto na presidência

Os deputados Pedrossian Neto (PSD) e Coronel David, foram eleitos presidente e vice da Comissão Permanente de Finanças e Orçamento da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul (ALEMS), em eleição realizada no último dia 12, conforme ata publicada no Diário Oficial ontem (19).

Completam o grupo os deputados Marcio Fernandes (MDB), Paulo Duarte (PSB) e Roberto Hashioka (União), como titulares e Lucas de Lima (PL), Londes Machado (PP), Mara Caseiro (PSDB), Professor Rinaldo Modesto (Podemos), Zeca do PT (PT) são os suplentes.

A Comissão de Finanças e Orçamento tem como objetivos examinar e emitir pareceres sobre projetos relativos ao Plano Plurianual, às diretrizes orçamentárias, ao Orçamento Estadual anual e aos créditos adicionais, bem emendas ao texto, assuntos tributários, operações financeiras, empréstimos públicos e matérias financeiras e orçamentárias públicas.

A Comissão também analisa as normas gerais de licitação e contratação, em todas as modalidades, para a administração pública direta e indireta, incluídas as fundações instituídas e mantidas pelo Poder Público; aspectos financeiros e orçamentários públicos, de qualquer proposição, que importem o aumento ou diminuição da receita, ou da despesa pública; entre outros assuntos pertinentes a seus objetivos.

