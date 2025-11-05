Menu
Menu Busca quarta, 05 de novembro de 2025
(67) 99647-9098
Busca
Política

Comissão do Senado aprova isenção do IR para quem ganha até RS 5 mil

Texto deve ser votado ainda hoje no plenário da Casa

05 novembro 2025 - 12h21Gabrielly Gonzalez, da Agência Brasil     atualizado em 05/11/2025 às 13h36
LULA MARQUES/ AGÊNCIA BRAASIL. LULA MARQUES/ AGÊNCIA BRAASIL.  

Por unanimidade, a Comissão de Assuntos Econômicos do Senado (CAE)  aprovou, nesta quarta-feira (5), o projeto de lei (PL) do Executivo que isenta do Imposto de Renda (IR) os trabalhadores que ganham até R$ 5 mil por mês. A medida ainda reduz o IR, gradualmente, para aqueles que ganham entre R$ 5 mil e R$ 7.350.

O texto segue para o plenário do Senado com previsão de votar ainda nesta quarta-feira. Se aprovado, segue para sanção presidencial. Se sancionado até o final do ano, a redução do IR passa a valer a partir de janeiro de 2026. 

Atualmente, é isento do IR quem ganha até dois salários mínimos (R$ 3.036 por mês).

O governo calcula que cerca de 25 milhões de brasileiros vão pagar menos impostos, enquanto outros 200 mil contribuintes terão algum aumento na tributação.

>> Siga o canal da Agência Brasil no WhatsApp

O relator na CAE, senador Renan Calheiros (MDB-AL), rejeitou as 11 emendas apresentadas alegando que a medida poderia atrasar a sanção do projeto e adiar, para janeiro de 2027, o início das novas regras. 

“Tudo que nós não queremos é que retorne à Câmara dos Deputados. Diante do exíguo prazo e do recente histórico de tramitação, da tramitação atípica na outra casa do Congresso Nacional, enviar a matéria de volta à casa iniciadora representa, sem dúvida, um risco fatal. Frustraríamos, sem dúvida, a população que aguarda ansiosamente por esse alívio em seus orçamentos domésticos, negando benefício a milhões de trabalhadores no próximo ano”, explicou Renan.

O relator lembrou que a legislação exige que mudanças tributárias sejam feitas no ano anterior ao aplicado, o que obriga que o tema seja sancionado até o final deste ano.

Para compensar a perda de arrecadação, o projeto prevê uma alíquota extra progressiva de até 10% para aqueles que recebem mais de R$ 600 mil por ano, ou R$ 50 mil por mês. O texto também estabelece a tributação para lucros e dividendos remetidos para o exterior com alíquota de 10%.  

Oposição

A decisão do relator Renan Calheiros de não aceitar mudanças no texto oriundo da Câmara dos Deputados foi criticada pela oposição, que gostaria de ver suas propostas analisadas.

“Vamos botar a digital do Senado aqui. Nós somos a Casa revisora, não podemos perder essa função e ter medo de exercer essa função”, criticou o senador Carlos Portinho (PL-RJ). 

O senador fez críticas à tributação sobre profissionais liberais que se transformam em pessoa jurídica (PJ) e que terão que pagar sobre lucros e dividendos. 

“A pessoa jurídica vai pagar e o profissional liberal vai pagar quando receber os seus dividendos, é isso mesmo que querem? Esses são os super-ricos? Não são”, reclamou.

No relatório, Renan Calheiros pontuou que será “residual” os casos de profissionais liberais que terão que pagar o tributo. “Em regra, os profissionais liberais com renda de R$ 1,2 milhão por ano pagam IRPF acima de 10%. Caso não paguem, eles passarão a estar sujeitos à tributação mínima”, explicou.

Ricos

A alíquota extra máxima de 10% será cobrada de quem ganha a partir de R$ 1,2 milhão por ano, ou R$ 100 mil por mês. Foi mantida ainda a tributação de 10% sobre dividendos enviados ao exterior prevista no projeto original do Executivo.

Os dividendos são a parcela do lucro que as empresas pagam aos acionistas e, desde a década de 1990, são isentos de IR. Porém, a Câmara instituiu três exceções à cobrança sobre dividendos: quando remetidos para governos estrangeiros, desde que haja reciprocidade de tratamento; remessas a fundos soberanos e remessas a entidades no exterior que administram benefícios previdenciários.

A proposta também prevê mecanismos de compensação de possíveis perdas de arrecadação do Imposto de Renda para estados e municípios e o Distrito Federal.

Pelos cálculos, o governo federal conseguirá, entre 2026 e 2028, uma receita com superávit de cerca de R$ 12,27 bilhões, valor que deverá ser usado para compensar, caso haja, perdas de estados, do Distrito Federal e de municípios em razão da redução da arrecadação do Imposto de Renda incidente sobre os rendimentos de seus próprios servidores.

 

Reportar Erro
Funlec - Matriculas

Deixe seu Comentário

Leia Também

Neste domingo (9), a prova é composta por 90 questões objetivas (dividas entre Linguagens e Ciências Humanas) e uma redação.
Educação
Se preparando para o Enem? Campo Grande terá aulão gratuito de redação neste sábado
Sessão na Alems
Política
Assembleia Legislativa suspende sessão após morte do filho de uma servidora
Governador Eduardo Riedel
Política
Governo de MS quer investir até R$ 950 milhões em obras nos municípios
Câmara tentou ao menos duas vezes sair da prisão
Justiça
Moraes nega pedido e réu preso por trama golpista não verá formatura da filha de 15 anos
Câmara aprova ampliação gradual da licença-paternidade
Política
Câmara aprova ampliação gradual da licença-paternidade
Presidente defendeu a aprovação do projeto de lei que endurece penas a integrantes e líderes de facções
Política
Foco tem que ser nos cabeças do crime organizado, diz Lula
Vídeo: "A esquerda gosta é de bandido", rebate deputado em discussão na Alems
Política
Vídeo: "A esquerda gosta é de bandido", rebate deputado em discussão na Alems
Campanha Novembro azul completa dez anos
Política
Campanha Novembro Azul completa dez anos em Mato Grosso do Sul com avanços e desafios
Fies -
Educação
Governo lança programa de renegociação de dívidas do Fies, com perdão de juros e multas
Favela -
Cidade
Campo Grande tem 20 mil famílias vivendo em favelas; audiência pública discute regularização

Mais Lidas

Daniel Gracioso faleceu no acidente
Trânsito
VÍDEO: Campo-grandense é um dos três mortos em grave acidente em Ponta Porã
Imagem ilustrativa de pessoa idosa
Polícia
Filha abandona mãe idosa por não ter mais interesse de cuidá-la em Campo Grande
Ana Castela -
Agronegócio
Ingressos da Ana Castela na 2ª Expogenética MS entram no 2º lote
Hospital da Santa Casa, onde vítima está internada
Trânsito
Morre servidor da Sesau atropelado por motociclista na rua Brilhante, em Campo Grande