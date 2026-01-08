Comissão provisória do PSDB é oficializada em Campo Grande

O PSDB formalizou a nova composição do órgão municipal do partido em Campo Grande com a criação de uma comissão provisória que passa a ser presidida por Jonas de Paula. A mudança ocorre após o encerramento do mandato do antigo diretório municipal, que tinha como presidente Marcelo Miranda, e segue diretriz da executiva estadual da legenda.

A comissão provisória foi instituída por resolução assinada em 06 de janeiro de 2026 pela Comissão Provisória Estadual do PSDB em Mato Grosso do Sul, com validade de até seis meses, e tem como objetivo reorganizar a estrutura partidária na Capital

Jonas de Paula assume a presidência do órgão municipal após uma trajetória de anos dentro do partido. Locutor de profissão, ele atuou como secretário do PSDB entre 2023 e 2025 e, no fim de 2025, passou a ocupar a função de secretário-geral. Filiado histórico, Jonas também foi suplente de vereador nas eleições de 2012 e 2020, ambas pelo partido.

Além do presidente, a comissão provisória municipal do PSDB em Campo Grande é composta por Almir Morro Cantero, que ocupa a vice-presidência; Valter Zeola Caxiado, responsável pela tesouraria; e Ademir Santana Delmondes, na secretaria. Também integram o colegiado como membros Paulo Augusto Rezek, Francisco da Silva Bandeira, Lucianne de Souza Rodrigues, Bruna Milan, Luiz Eduardo Ferreira Rocha e Bianca Araújo dos Santos. A liderança de bancada fica a cargo do vereador Victor Rocha.

Reorganização

A reorganização municipal ocorre em meio à reestruturação mais ampla do partido no Estado. No dia 5 de dezembro, a Comissão Executiva Nacional do PSDB definiu a nova composição da executiva estadual em Mato Grosso do Sul, nomeando o deputado federal Beto Pereira como presidente da Comissão Provisória Estadual, com mandato previsto até dezembro de 2026.

