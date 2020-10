Vereador Eduardo Romero inicia campanha neste domingo

No próximo domingo, às 8h, será realizado pedal no bairro Universitário, com concentração na praça do bairro (Rua João Maiolino com Avenida Guaicurus). O encontro marca o início das atividades do comitê de campanha do vereador Eduardo Romero (Rede), que vai funcionar na sua casa, na Rua Elvira Matos de Oliveira, 927, no Universitário.

O pedal vai percorrer várias ruas do bairro e segue até o comitê, onde será feita adesivagem de veículos, com tomada de medidas de biossegurança para evitar o avanço do coronavírus. Equipe de campanha e voluntários vão estar de máscara. Além disto, passageiros e condutores serão orientados a permanecerem nos veículos.

Eduardo Romero optou em fazer o comitê de campanha em sua casa, onde por nove anos promoveu o Sarau dos Amigos, que era um encontro realizado toda última quinta-feira do mês para promover encontro entre amigos, para fazer novas amizades, divulgação da cultura e economia solidária.

A casa transformada em comitê significa muito na história de vida de Eduardo Romero no Universitário. Ela fica em frente à casa que foi dos seus pais, já falecidos. ‘Foi onde com um grupo de amigos pensamos e organizamos o Sarau dos Amigos, que foi uma oportunidade pra muita gente divulgar seu trabalho manual, sua música autoral, sua interpretação musical, dança, poesia, suas produções culinárias. O Sarau cumpriu seu papel estou muito feliz por isto no bairro que moro’, explica.

Além do Sarau dos Amigos, esta mesma casa foi o local onde o parlamentar fez suas prestações de contas semestrais sobre sua atuação como parlamentar. Nestes encontros a casa sempre esteve aberta à comunidade para que os moradores pudessem manifestar sobre serviços públicos que gostariam que fossem mediados na câmara por Eduardo Romero, bem como para sugestões e questionamentos.

O número do candidato a vereador é o 18000

