Menu
Menu Busca segunda, 08 de setembro de 2025
(67) 99647-9098
Busca
Política

PL quer dobradinha ao Senado em MS com apoio de Bolsonaro

Estratégia visa ampliar a bancada conservadora e fortalecer o partido, segundo o deputado Rodolfo Nogueira

08 setembro 2025 - 09h50Sarah Chaves
Deputado federal Rodolfo NogueiraDeputado federal Rodolfo Nogueira   (Câmara)

Com as movimentações políticas se intensificando em Mato Grosso do Sul, lideranças partidárias iniciam articulações para consolidar chapas competitivas que atendam ao perfil conservador do eleitorado, majoritariamente alinhado à direita no Estado. Nesse cenário, a disputa por uma vaga no Senado em 2026 ganha destaque e se torna uma das mais cobiçadas.

O PL trabalha com duas possíveis candidaturas, e uma das mais fortes já apontadas é a do ex-governador Reinaldo Azambuja, que deve se filiar ao partido em 21 de setembro. A segunda vaga ainda está em aberto, mas um dos nomes em análise é o da vice-prefeita de Dourados, Gianni Nogueira, que, segundo seu marido, o deputado federal Rodolfo Nogueira, conta com o apoio direto do ex-presidente Jair Bolsonaro desde o ano passado.

“Gianni permanece comprometida com o projeto, exercendo o cargo de vice-prefeita, mas também viajando pelo Estado, se apresentando e ganhando visibilidade política. A pesquisa do Instituto Paraná mostrou isso: ela apareceu com 12% das intenções de voto, mesmo sem histórico de disputas anteriores ou um nome consolidado no cenário estadual. Isso mostra a força dela”, afirmou Rodolfo.

Questionado sobre a possibilidade de a filiação de Reinaldo Azambuja dificultar a candidatura de sua esposa, o deputado negou qualquer atrito. “O partido tem espaço para dois nomes. Bolsonaro está determinado a lançar o maior número possível de candidatos ao Senado em todo o país, e Valdemar Costa Neto compartilha dessa estratégia. A meta é ocupar mais de 30 cadeiras em 2027 e reequilibrar os Poderes. O Brasil precisa, com urgência, de um novo arranjo político”, concluiu.

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

 

Reportar Erro
Unimed 12 de setembro

Deixe seu Comentário

Leia Também

Nelsinho, Nair Branti, Pedrossian Neto, Neuza, Emerson Garrucha e Otávio Trad
Política
PSD deixará articulação para compor chapa com Riedel nas mãos de Barbosinha
Conselheiros afastados Iran Coelho das Neves e Waldir Neves Barbosa -
Justiça
Com volta de conselheiros investigados, TCE-MS faz reestruturação
Governador Eduardo Riedel
Política
Riedel pontua momento de 'reflexão' no Dia da Independência
Área da proposta da região Norte
Política
Câmara discute criação de Horto Florestal na região norte de Campo Grande
Prefeito Juliano Ferro
Política
Juiz marca audiência de instrução em caso de falsidade ideológica eleitoral em Ivinhema
CPI do Transporte Público de Campo Grande ganha 30 dias extras
Política
CPI do Transporte Público de Campo Grande ganha 30 dias extras
Ex-presidente Jair Bolsonaro
Política
STF agenda sessões extras para julgamento de Jair Bolsonaro por golpe de Estado
O aconteceu na noite de ontem
Política
Homem é morto durante briga em jogo de dominó em Paranaíba
Criação de disque-denúncia contra maus-tratos a animais passa na CCJ da Câmara
Política
Criação de disque-denúncia contra maus-tratos a animais passa na CCJ da Câmara
Deputado Rodolfo Nogueira (PL-MS) -
Política
Rodolfo Nogueira acredita que anistia trará Justiça ao Brasil

Mais Lidas

Imagem Ilustrativa
Polícia
Pai é preso por atirar na cabeça de filho de dois anos: 'Cansei de pagar pensão'
JD1TV: Motociclista morre ao cair em buraco e bater em caminhão na Capital
Polícia
JD1TV: Motociclista morre ao cair em buraco e bater em caminhão na Capital
Jovem do Nova Lima tenta contratar garota de programa e perde mais de R$ 3 mil em golpe
Polícia
Jovem do Nova Lima tenta contratar garota de programa e perde mais de R$ 3 mil em golpe
Grêmio encaminha contratação do meia Willian até o fim de 2026
Esportes
Grêmio encaminha contratação do meia Willian até o fim de 2026