PL quer dobradinha ao Senado em MS com apoio de Bolsonaro

Com as movimentações políticas se intensificando em Mato Grosso do Sul, lideranças partidárias iniciam articulações para consolidar chapas competitivas que atendam ao perfil conservador do eleitorado, majoritariamente alinhado à direita no Estado. Nesse cenário, a disputa por uma vaga no Senado em 2026 ganha destaque e se torna uma das mais cobiçadas.

O PL trabalha com duas possíveis candidaturas, e uma das mais fortes já apontadas é a do ex-governador Reinaldo Azambuja, que deve se filiar ao partido em 21 de setembro. A segunda vaga ainda está em aberto, mas um dos nomes em análise é o da vice-prefeita de Dourados, Gianni Nogueira, que, segundo seu marido, o deputado federal Rodolfo Nogueira, conta com o apoio direto do ex-presidente Jair Bolsonaro desde o ano passado.

“Gianni permanece comprometida com o projeto, exercendo o cargo de vice-prefeita, mas também viajando pelo Estado, se apresentando e ganhando visibilidade política. A pesquisa do Instituto Paraná mostrou isso: ela apareceu com 12% das intenções de voto, mesmo sem histórico de disputas anteriores ou um nome consolidado no cenário estadual. Isso mostra a força dela”, afirmou Rodolfo.

Questionado sobre a possibilidade de a filiação de Reinaldo Azambuja dificultar a candidatura de sua esposa, o deputado negou qualquer atrito. “O partido tem espaço para dois nomes. Bolsonaro está determinado a lançar o maior número possível de candidatos ao Senado em todo o país, e Valdemar Costa Neto compartilha dessa estratégia. A meta é ocupar mais de 30 cadeiras em 2027 e reequilibrar os Poderes. O Brasil precisa, com urgência, de um novo arranjo político”, concluiu.

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também