Condenação de Bolsonaro divide opinião de políticos em MS

Foi concluído nesta quinta-feira (11) o julgamento que condenou, pela primeira vez, um ex-presidente da República por tentativa de golpe de Estado. Jair Bolsonaro foi sentenciado a 27 anos e 3 meses de prisão em regime fechado. A decisão da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF) gerou controvérsia entre autoridades de todo o país, inclusive em Mato Grosso do Sul, onde apoiadores e adversários se dividiram.

Além de Bolsonaro, outros sete envolvidos foram condenados por crimes relacionados aos atos de 8 de janeiro de 2023, incluindo ex-ministros, generais e autoridades como Braga Netto, Anderson Torres e Augusto Heleno. As penas variam de 16 a 26 anos de prisão, além de multas e indenizações.

A senadora Tereza Cristina (PP) classificou como 'injustiça'. “Minha total solidariedade a ele e sua família neste momento tão difícil. Como senadora e como brasileira, não posso ficar calada diante do que considero uma decisão desproporcional. Vamos seguir trabalhando para reverter esta situação absurda!”

O deputado federal Marcos Pollon (PL) por sua vez argumentou que o resultado já estava escrito. “...Um verdadeiro teatro armado apenas para condenar um presidente sem provas, sem crime, sem nada. É mais um capítulo triste desse espetáculo de horror contra a democracia. Mas mesmo diante de tudo isso, não vamos perder a esperança. Não vamos sepultar a nossa vontade de lutar pelo que é justo e pela liberdade do nosso país”.

O ex-governador Reinaldo Azambuja (PL) que foi convidado por Bolsonaro e irá se filiar ao PL dia 21, comentou que a condenação marca "um dia triste para o Brasil". "O Supremo Tribunal Federal condena o presidente Jair Bolsonaro, um homem honesto, que sempre trabalhou pelo bem do povo brasileiro e que liderou um governo sem corrupção.”

Nas redes sociais o deputado Geraldo Rezende (PSDB) se mostrou neutro. “Decisões como as instruções do ex-presidente Jair Bolsonaro e dos demais réus devem sempre respeitar o devido processo legal e garantir o pleno exercício da ampla defesa. O fundamental é que, em qualquer circunstância, prevaleçam a segurança jurídica, a confiança nas instituições e a proteção da democracia.”

Enquanto Rodolfo Nogueira acusou o STF de imparcialidade. “Quatro homens condenaram o maior líder político da história em 27 anos de prisão. O motivo? Fazer oposição ao sistema corrupto que rege a nação brasileira. Suprema Corte acaba de finalizar sua trama golpista contra milhões de brasileiros. Vivemos uma insegurança jurídica sem precedentes. O STF mostrou sua face: parcialidade e injustiça. O final? Teatro previsível, resultado já escrito há muito tempo.”

O deputado estadual Coronel David definiu o julgamento como um ação de interesses políticos.“Um julgamento conduzido por interesses políticos jamais poderá ser chamado de Justiça. O que vimos foi a perseguição de um homem que representa milhões de brasileiros. Não é Bolsonaro apenas o condenado — é a vontade popular que foi ferida. Quando a democracia é calada nos tribunais, todo cidadão perde a sua voz.”

Reação favorável

Os políticos de esquerda também comentaram o final do julgamento. Para o deputado estadual Zeca do PT, decisão fortalece a democracia. "Merecida a condenação. Merecida não só pela delação do Mauro Cid, mas por todas as provas e fatos coletados nos computadores, celulares e documentos que foram encontrados, que provam - de forma categórica - o esquema da organização criminosa instalada para desacreditar as eleições e derrubar os Poderes da República.... Portanto, a tentativa de aplicar um golpe de estado não poderia resultar em outro desfecho que não fosse a condenação do Bolsonaro e de todos aqueles que estiveram diretamente envolvidos. Esse julgamento é histórico, é um belo exemplo para a Nação Brasileira".

A deputada Camila Jara (PT) publicou: “O STF pôs hoje, por maioria de votos, um ponto final a um histórico de golpes no Brasil. Pela primeira vez, aqueles que lideraram uma tentativa de ruptura democrática no país foram condenados.”

Por fim Vander Loubet destacou soberania brasileira. “A democracia brasileira é soberana. Quem atenta contra o Estado Democrático de Direito deve responder por seus crimes. A condenação de Bolsonaro e seus aliados pelo STF reforça que ninguém está acima da lei.”

