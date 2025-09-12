Menu
Menu Busca sexta, 12 de setembro de 2025
(67) 99647-9098
Busca
Política

Condenação de Bolsonaro divide opinião de políticos em MS

Parlamentares se posicionam nas redes sociais após decisão do STF; veja

12 setembro 2025 - 10h50Vinícius Santos e Sarah Chaves    atualizado em 12/09/2025 às 11h15
Políticos de Mato Grosso do Sul se manifestaram nas redes sociais - Políticos de Mato Grosso do Sul se manifestaram nas redes sociais -   (Foto: Arte/JD1 Notícias)

Foi concluído nesta quinta-feira (11) o julgamento que condenou, pela primeira vez, um ex-presidente da República por tentativa de golpe de Estado. Jair Bolsonaro foi sentenciado a 27 anos e 3 meses de prisão em regime fechado. A decisão da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF) gerou controvérsia entre autoridades de todo o país, inclusive em Mato Grosso do Sul, onde apoiadores e adversários se dividiram.

Além de Bolsonaro, outros sete envolvidos foram condenados por crimes relacionados aos atos de 8 de janeiro de 2023, incluindo ex-ministros, generais e autoridades como Braga Netto, Anderson Torres e Augusto Heleno. As penas variam de 16 a 26 anos de prisão, além de multas e indenizações.

A senadora Tereza Cristina (PP) classificou como 'injustiça'. “Minha total solidariedade a ele e sua família neste momento tão difícil. Como senadora e como brasileira, não posso ficar calada diante do que considero uma decisão desproporcional. Vamos seguir trabalhando para reverter esta situação absurda!”

O deputado federal Marcos Pollon (PL) por sua vez argumentou que o resultado já estava escrito. “...Um verdadeiro teatro armado apenas para condenar um presidente sem provas, sem crime, sem nada. É mais um capítulo triste desse espetáculo de horror contra a democracia. Mas mesmo diante de tudo isso, não vamos perder a esperança. Não vamos sepultar a nossa vontade de lutar pelo que é justo e pela liberdade do nosso país”.

O ex-governador Reinaldo Azambuja (PL) que foi convidado por Bolsonaro e irá se filiar ao PL dia 21, comentou que a condenação marca "um dia triste para o Brasil". "O Supremo Tribunal Federal condena o presidente Jair Bolsonaro, um homem honesto, que sempre trabalhou pelo bem do povo brasileiro e que liderou um governo sem corrupção.”

Nas redes sociais o deputado Geraldo Rezende (PSDB) se mostrou neutro. “Decisões como as instruções do ex-presidente Jair Bolsonaro e dos demais réus devem sempre respeitar o devido processo legal e garantir o pleno exercício da ampla defesa. O fundamental é que, em qualquer circunstância, prevaleçam a segurança jurídica, a confiança nas instituições e a proteção da democracia.”

Enquanto Rodolfo Nogueira acusou o STF de imparcialidade. “Quatro homens condenaram o maior líder político da história em 27 anos de prisão. O motivo? Fazer oposição ao sistema corrupto que rege a nação brasileira. Suprema Corte acaba de finalizar sua trama golpista contra milhões de brasileiros. Vivemos uma insegurança jurídica sem precedentes. O STF mostrou sua face: parcialidade e injustiça. O final? Teatro previsível, resultado já escrito há muito tempo.”

O deputado estadual Coronel David definiu o julgamento como um ação de interesses políticos.“Um julgamento conduzido por interesses políticos jamais poderá ser chamado de Justiça. O que vimos foi a perseguição de um homem que representa milhões de brasileiros. Não é Bolsonaro apenas o condenado — é a vontade popular que foi ferida. Quando a democracia é calada nos tribunais, todo cidadão perde a sua voz.”

Reação favorável

Os políticos de esquerda também comentaram o final do julgamento. Para o deputado estadual Zeca do PT, decisão fortalece a democracia. "Merecida a condenação. Merecida não só pela delação do Mauro Cid, mas por todas as provas e fatos coletados nos computadores, celulares e documentos que foram encontrados, que provam - de forma categórica - o esquema da organização criminosa instalada para desacreditar as eleições e derrubar os Poderes da República.... Portanto, a tentativa de aplicar um golpe de estado não poderia resultar em outro desfecho que não fosse a condenação do Bolsonaro e de todos aqueles que estiveram diretamente envolvidos. Esse julgamento é histórico, é um belo exemplo para a Nação Brasileira".

A deputada Camila Jara (PT) publicou: “O STF pôs hoje, por maioria de votos, um ponto final a um histórico de golpes no Brasil. Pela primeira vez, aqueles que lideraram uma tentativa de ruptura democrática no país foram condenados.”

Por fim Vander Loubet destacou soberania brasileira. “A democracia brasileira é soberana. Quem atenta contra o Estado Democrático de Direito deve responder por seus crimes. A condenação de Bolsonaro e seus aliados pelo STF reforça que ninguém está acima da lei.”

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro
Energisa Michel Telo - Ago/set25

Deixe seu Comentário

Leia Também

Governador Eduardo Riedel
Política
Riedel aparece com ampla vantagem em novo cenário eleitoral para 2026
Cármen Lúcia e Jair Bolsonaro -
Política
"Remédio para que não volte com frequência", diz Cármen Lúcia sobre a trama golpista
Donald Trump, e o ex-presidente do Brasil, Jair Bolsonaro -
Internacional
Trump se diz surpreso com condenação de Bolsonaro no STF e elogia ex-presidente
Executivo, Legislativo e Judiciário apresentam relatórios de gestão fiscal do 1&ordm; quadrimestre
Política
Executivo, Legislativo e Judiciário apresentam relatórios de gestão fiscal do 1º quadrimestre
Alexandre Ramagem, aliado de Bolsonaro e ex-chefe da Abin -
Justiça
STF impõe pena de 16 anos a Ramagem e determina perda do mandato na Câmara dos Deputados
Jair Bolsonaro
Justiça
STF condena Bolsonaro a mais de 27 anos de prisão por crimes ligados à trama golpista
Barbosinha se reuniu com Riedel nesta quinta-feira
Política
Barbosinha destaca que prioridade agora é filiação de Azambuja
Flávio Bolsonaro se pronuncia sobre condenação do pai: 'não cita UMA prova'
Política
Flávio Bolsonaro se pronuncia sobre condenação do pai: 'não cita UMA prova'
Ex-presidente Jair Bolsonaro
Política
Urgente: STF forma maioria para condenar Bolsonaro por tentativa de golpe
João Henrique Miranda Soares Catan e Jair Messias Bolsonaro -
Política
Deputado de MS tenta habeas corpus para Bolsonaro no STF e tem pedido negado

Mais Lidas

Câmera flagrou o assassinato
Polícia
JD1TV: Com frieza, atiradores não pouparam bala para matar detento da Gameleira
Renomada no país, chef Helen Braz morre aos 49 anos na Capital
Geral
Renomada no país, chef Helen Braz morre aos 49 anos na Capital
Conflito entre jovens do Caiobá e Tarumã -
Polícia
JD1TV: Briga entre gangues mobiliza PM e assusta moradores do Coophavila
10 mil devedores de IPTU terão contas bloqueadas pela Justiça em Campo Grande
Cidade
10 mil devedores de IPTU terão contas bloqueadas pela Justiça em Campo Grande