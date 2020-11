Confira a agenda dos candidatos nesta segunda-feira

A menos de uma semana para as eleições municipais, os candidatos à prefeitura de Campo Grande participam ainda com mais empenho de reuniões com apoiadores de bairro, carreata e gravações. Confira na íntegra a agenda de cada um:

Vinicius Siqueira (PSL)

8h - Vinicius Siqueira concede entrevista a uma emissora de TV da Capital;

9h - Siqueira participa de carreata na região do bairro Santo Amaro

11h - o vice Rhiad participa de reunião com apoiadores no bairro Nova Lima

16h - Vinicius Siqueira participa de reunião com apoiadores na Vila Progresso;

17h - o vice Rhiad participa de reunião com candidato a vereador no bairro Aero Rancho

19h - Vinicius Siqueira participa de reunião com um sindicato da capital

Marquinhos Trad (PSD)

Expediente na Prefeitura de Campo Grande

Reuniões nas regiões: Bandeira, Lagoa, Prosa e Segredo

Marcelo Miglioli (Solidariedade)

8h – Participação no Programa Play TV LIVE 77

10h – Reunião com empresários de Campo Grande

14h – Gravação de programa eleitoral

19h – Debate com a Comissão do Projeto Parlamento

Guto Scarpanti (Novo)

8h - Reunião de planejamento da última semana

10h - Encontro com eleitores e equipes de rua

14h - Reunião com empresários

19 - Visita à base eleitoral de candidato a vereador

Paulo Matos (PSC)

08h30 Caminhada Centro da Capital

11h - Gravação programa eleitoral

15h - Reunião Comitê campanha

20h - Reuniao Comunitária Ouro Verde

Delegada Sidneia Tobias (Podemos)

07h30 - Estudos

08h30 - Reunião com representantes de policiais

14h - Gravações

16h - Reunião com vizinhos e amigos

17h - Reunião com setor da cultura

19h - Reunião com candidatos a vereador em diversas regiões

21h30 - Estudos



Marcelo Bluma (PV)

Manhã/Tarde - Gravação de programa eleitoral e vídeos

19h- Reunião com apoiadores no bairro Aero Rancho



*Os demais candidatos não enviaram sua agenda até o fechamento desta matéria

