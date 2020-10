Confira a agenda dos candidatos nesta sexta-feira

Nesta sexta-feira (30), os candidatos continuam com seus compromissos e entre eles estão gravações, reuniões, encontro com eleitores, apoiadores e equipes de rua. Confira a seguir a agenda dos candidatos:

Vinicus Siqueira (PSL)

- 7h15, Vinicius Siqueira participa de reunião com apoiadores no bairro Vivendas do Parque;

- 8h, o vice Rhiad, participa de reunião com vereador no bairro Tijuca

- 9h, Siqueira participa de reunião com apoiadores no bairro Jardim Paradiso;

-10h, o vice Rhiad, participa de reunião com apoiadores no Jardim Veraneio;

- 10h, Siqueira participa de reunião com apoiadores no bairro Maria Aparecida Pedrossian;

- 14h30, Vinicius Siqueira participa de reunião com apoiadores no centro da Capital

-15h, o vice Rhiad grava vídeo com vereadores para internet

-18h, Vinicius Siqueira participa de reunião com candidato a vereador no bairro Jardim Colorado.

- 20h30, Siqueira participa de reunião com candidato a vereador no bairro Jardim Itatiaia.

Guto Scarpanti (Novo)

- 8h - Encontro com eleitores e equipes de rua

- 14h Encontro com apoiadores do Novo

- 19h - Reunião com empresários do segmento de alimentação

Delegada Sidneia Tobias (Podemos)

- 07h - estudos

- 08h - panfletagem na região do Anhanduizinho

- 09h - reunião com advogados

- 11h - caminhada na região do Bandeira

- 15h - caminhada na região do Anhanduizinho

- 17h - reunião na região central

- 18h - reunião com candidato a vereadora Roseli Veiga

- 19h - reunião com candidata a vereadora Eneida

- 21h - reunião com eleitores da candidata Juliana Padilha

- 22h - reunião com candidato Sargento Vianna

Marcio Fernandes (MDB)

- 7h30 - Marcio Fernandes - Entrevista ao Grupo Feitosa de Comunicação.

- 9h40 - Marcio Fernandes - Entrevista a rádio CBN 93,7 FM

- 15h - Marcio Fernandes - Entrevista ao site Topmídia News

- 17h - Marcio Fernandes e Juliana Zorzo - adesivagem do 15 no cruzamento da avenida Júlio de Castilho com a rua Nioaque

- 19h - Marcio Fernandes - Reunião no bairro José Pereira

Marcelo Bluma (PV)

-7h15 – Entrevista a emissora de rádio

- 9h – gravação de vídeo

- 14h – Visita apoiadores no Bairro Piratininga

- 16h – Reunião com eleitores no Bairro da Tijuca

- 19h Reunião com candidatos

*Os demais candidatos não apresentaram suas agendas até o fechamento desta matéria

