Confira a agenda dos candidatos nos bairros da capital nesta sexta

As reuniões em bairros não param para os candidatos que disputam a cadeira da Prefeitura de Campo Grande. Nesta sexta-feira (23), a corrida é ao lado de vereadores, além do dia ser marcado de entrevistas. Confira:

Marquinhos Trad (PSD)

- Expediente na Prefeitura de Campo Grande

- Reuniões nas regiões: Prosa, Segredo e Imbirussu

Marcelo Bluma (PV)

- 8h - Gravação de vídeos

- 11h20 - Entrevista à emissora de rádio e TV

- 15h - Entrevista em site de notícia

- 19h - Reunião com apoiadores

Guto Scarpanti (Novo)

- 8h - Encontro com eleitores e equipes de rua

- 13h30 - Reunião com empresários do segmento industrial

- 16h - Entrevista a site

Vinicius Siqueira (PSL)

- 7h - Vinicius Siqueira participa reunião com apoiadores no bairro Santa Emilia;

- 8h30 - Vice Rhiad participa de reunião no bairro Mata do Jacinto com apoiadores;

- 9h - Vinicius Siqueira participa de rodada de entrevista realizada por um sindicato

- 13h - Vinicius Siqueira participa de reunião com candidato a vereador no bairro Nova Lima

- 15h - Rhiad a participa de reunião com candidato a vereador no bairro Santo Amaro;

- 16h - Vinicius Siqueira participa de reunião com apoiadores no bairro Rita Vieira;

- 18h - Vinicius Siqueira participa de reunião com candidata a vereadora no bairro Colibri;

- 19h - Vinicius Siqueira participa de reunião com candidato a vereador no bairro Taquarussu;

- 19h30 - Rhiad participa de reunião com candidato a vereador no bairro Moreninha

- 20h - Siqueira participa de reunião com candidato a vereador no bairro Bom Jardim

- 20h30 - Rhiad participa de reunião com candidato a vereador no bairro Taquarussu

Sidneia Tobias (Podemos)

- 8h – Panfletagem majoritária na região Anhanduizinho

- 9h - Estudos e preparo

- 10h - Gravações

- 14h - Gravações para tv

- 16h30 - Caminhada majoritária região Anhanduizinho

- 18h - Reunião proporcional com vereadores

- 19h - Reunião com vereadora Flávia Silvia e eleitores

- 19h30 - Reunião com candidato a vereador Radaelli e empresários

- 20h - Reunião com vereador Crys Sanfona e moradores

- 21h - Reunião interna

- 22h - Estudos

Os demais candidatos não apresentaram suas agendas até o fechamento desta matéria

