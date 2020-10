Confira a agenda dos candidatos para esta quinta

Os candidatos a prefeito de Campo Grande têm agendas diversas neste primeiro dia de outubro. Entre os compromissos, gravações, visitas aos bairros e reuniões. Confira:

Marquinhos Trad (PSD)

- Expediente na Prefeitura de Campo Grande

- Gravação de programa eleitoral e reunião de campanha em bairros

Promotor Harfouche (Avante)

- Pela manhã, reunião com coordenadores de campanha

- Durante a tarde, visitas aos bairros da região Bandeira

Márcio Fernandes (MDB)

- 9h - Sessão plenária ALEMS

- 16h - Reunião no Centro da cidade

- 17h - Reunião no bairro alargado

Esacheu Nascimento (PP)

- Pela manhã reuniões internas

- A tarde gravação de programas de TV, rádio e internet

Guto Scarpanti (Novo)

- 6h30 - Entrevista a rádio Jovem Pan;

- 15h - Reunião de planejamento com a equipe de campanha;

- 19h - Live no Instagram com Carlos Voges .

Marcelo Bluma (PV)

- 8h - reunião com a equipe de campanha no escritório do PV

- 9h - reunião com apoiadores escritório do PV

- 10h30 - entrevista na Panorama Web Rádio, no Jardim Panorama

- 13h30 - gravação do programa eleitoral de rádio e TV, bairro Tiradentes

- 15h30 - reunião com apoiadores no escritório do PV

- 18h - reunião com empresários no escritório do PV

Marcelo Miglioli (Solidariedade)

- 9h – Reunião na sede do partido (SD)

- 10h30 – Reunião com coordenadores de campanha

- 15h – Reunião com eleitores (endereço a confirmar)

- 16h – Reunião com eleitores no Diretório do Partido SD

- 17h– Reunião com comerciantes no Diretório do partido SD

- 19h – Reunião com eleitores no Bairro Panorama

- 20h – Inauguração do comitê do candidato a vereador João Jacaré

Pedro Kemp (PT)

- 09h - Sessão Plenária remota

- 15h – Reunião no bairro Amambaí

- 19h30min – Reunião Coophavila II

*Os demais candidatos não apresentaram suas agendas até o fechamento desta matéria

