Confira os locais de votação da eleição do Conselho Tutelar

Começou as 8h e vai até as 17h votação para quem vão ser os escolhidos para assumir a 4º e 5º Conselhos Tutelares, na Vila Nasser e Aero Rancho. E a votação está aberta para a população, e o voto é facultativo e secreto, podendo participar do processo qualquer eleitor em dia com suas obrigações perante a Justiça Eleitoral.

A votação está sendo realizada em 30 seções eleitorais. Os escolhidos terão os nomes marcados em cédula. O eleitor deve apresentar no ato o título de eleitor e documento oficial com foto.

Ao total são dez candidatos que concorrem a dez vagas, vão atender crianças e adolescentes em situação de risco e vulnerabilidade. Apesar de ser o número exato, a legislação obriga a realização de votação, as vagas são para os próximos 9 meses, mas o processo de escolha para o quadriênio 2020/2023 será somente em outubro.

A carga horária é de 40 horas semanais, podendo ter trabalho no sábado, domingo e feriados. A remuneração chega a R$ 5 mil, mas, com os descontos, cai para R$ 2,1 mil.

Confira AQUI os locais de votação.

