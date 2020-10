Conheça o candidato Fernandinho Claudino, do DEM

Saiba Mais Geral JD1 abre espaço para candidatos a vereador

O advogado Fernandinho Claudino, 29 anos é uma das apostas do Democratas para uma das vagas na Câmara Municipal de Campo Grande. Presidente da Juventude regional do DEM, ele conta com apoio da ministra da Agricultura, Teresa Cristina, do ex-ministro Luiz Henrique Mandetta, do vice-governador Murilo Zauith e dos deputados estaduais Barbosinha e José Teixeira.

Campo-grandense, nascido no bairro Estrela do Sul e criado no Monte Castelo, desde cedo militou no movimento estudantil, com passagens pelas presidências do Grêmio da escola Oswaldo Tognini (Funlec) e Diretório Central dos Estudantes (DCE) da UCDB.

O protagonismo de Fernandinho a frente da luta dos estudantes, chamou a atenção do então deputado estadual Marquinhos Trad que o convidou para sua equipe. Em 2017, assumiu o cargo de diretor adjunto do PROCON Municipal, atuando no primeiro escalão da administração municipal.

Iniciou sua preparação para entrar na vida publica, após participar das eleições de 2016, quando foi chamado para suprir a necessidade do partido, por desistência de outro candidato. Sem estrutura e sem tempo para planejamento, Fernandinho, enfrentou as urnas, sem sucesso, mesmo sabendo de suas precárias condições.

Ele conta que “naquele momento teve certeza de que poderia sim alcançar o mandato eletivo, para representar um grupo, uma classe ou parcela da população”. A partir de então, o jovem advogado procurou junto ao Instituto Renova BR, primeira escola de formação de boas práticas políticas, as ferramentas para seu preparo como politico.

Campanha e propostas

Na primeira semana da Campanha Eleitoral 2020, Fernandinho visitou bairros em todas as regiões da cidade, conversando com a população, apresentando sua proposta para o lado bom da politica. Ele vem angariado apoios de segmentos importantes de lideranças setoriais e de lideranças comunitárias.

“Estou na disputa por uma cadeira na Câmara Municipal, porque não me sinto representado. Uma cidade com quase um milhão de habitantes tem muitos desafios que precisam ser enfrentados por pessoas preparadas para debater questões de interesse da população”, afirma Fernandinho.

Ele se considera preparado para um bom debate sobre Campo Grande e enumera sua proposta de atuação para o Legislativo municipal voltada para Saúde, Educação, Segurança, Juventude. Cultura, Esporte e Lazer. A grande preocupação do candidato é a busca pelo primeiro emprego onde os jovens recém-formados não encontram oportunidade de trabalho.

As propostas passam por: setor da saúde conectada com ferramenta digitais que permitam melhor utilização do sistema publico e fiscalização nas condições de trabalho dos profissionais de saúde; acompanhamento da expansão do sistema educacional; fiscalização de espaços mal iluminados para melhorar os indicadores de Segurança Publica; difusão de cultura de proteção aos animais, com campanhas de adoção consciente e programas de castração de cães e gatos e a criação de espaços para comercialização e trocas de produtos da economia criativa.

Na questão da mobilidade urbana, o candidato defende que os representantes de motoristas, motociclistas, ciclistas e pedestres devem estar envolvidos nas discussões sobre alterações no transito e intervenções no sistema viário e de transportes da Capital. Ele entende ainda, que com o crescimento da capital é preciso uma revisão da rede atual de ciclovias com ampliação do sistema.

No tema ambiental, o Democrata apoia a concessão de descontos no pagamento do IPTU para proprietários que adotarem medidas de proteção, preservação e recuperação de meio ambiente. Caso seja eleito, Fernandinho quer que Campo Grande seja pioneira no uso de energia fotovoltaica, adotando o sistema em escolas, postos de saúde, centros culturais e outros prédios públicos contribuindo para a redução do consumo de energia elétrica e o uso de uma energia limpa e sustentável.

Para ele, Campo Grande deve apoiar o desenvolvimento de empresas inovadoras através da concessão de benefícios fiscais que possam atrais novos empreendedores. Fernandinho quer a criação de uma rede de cidadania para mobilizar pessoas em torno de problemas e propostas de soluções para a cidade. “Quero ajudar o prefeito Marquinhos Trad a escrever um novo capitulo na historia de Campo Grande” afirmou.

