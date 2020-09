Conheça os pré-candidatos à prefeitura, definidos em convenções

Com o fim do prazo para as convenções partidárias que escolheram os candidatos para as eleições municipais de novembro, os campo-grandenses têm 14 nomes para analisar quem vai comandar a cidade a partir do dia primeiro de janeiro de 2021.

O JD1 Notícias terá uma agenda de entrevistas com cada candidato a prefeito (a) para que os leitores conheçam as propostas para a cidade e escolham o que decidirem ser melhor.

Agora definidos, os pré-candidatos devem registrar candidatura na Justiça Eleitoral até o dia 26 de setembro e, então, dar início as suas campanhas.

- Partido Social Democrata (PSD): Marquinhos Trad e Adriane Lopes (reeleição)

- Avante: Sérgio Harfouche e André Salineiro

- Movimento Democrático Brasileiro (MDB): Márcio Fernandes e Juliana Zorzo

- Solidariedade (SD): Marcelo Miglioli e Carlla Bernal

- Partido Social Cristão (PSC): Paulo Matos e Daniela de Cássia Duarte

- Partido Progressista (PP): Esacheu Nascimento e Venício Leite

- Partido Democrático Trabalhista (PDT): Dagoberto Nogueira e Kelly Costa

- Partido dos Trabalhadores (PT): Pedro Kemp e Heloísa Castro Berro

- Partido Social Liberal (PSL) Loester Trutis e Lilian Durães

- Podemos: Sidneia Tobias e Samuca Brasil.

- Partido Novo: Guto Scarpanti e Priscila Afonso

- Partido Liberal (PL): João Henrique Catan e Jayme Magalhães Júnior

- Partido Socialismo e Liberdade (PSOL): Cris Duarte e Val Eloy

- Partido Verde (PV): Marcelo Bluma e José Alvarenga

