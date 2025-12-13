Menu
Menu Busca sábado, 13 de dezembro de 2025
(67) 99647-9098
Busca
Financial Lançamento
Política

Conheça os suplentes que devem assumir vagas de Zambelli e Glauber na Câmara

Decisões do STF e do plenário abrem espaço para Adilson Barroso e Heloísa Helena

13 dezembro 2025 - 13h50Sarah Chaves, com G1 e CNN
Adilson Barroso e Heloísa HelenaAdilson Barroso e Heloísa Helena   (Geraldo Magela/Agência Senado e Kayo Magalhães / Câmara dos Deputados)
Dr Canela

Dois suplentes devem assumir cadeiras na Câmara dos Deputados após decisões recentes envolvendo os mandatos de Carla Zambelli (PL-SP) e Glauber Braga (Psol-RJ). Em ambos os casos, decisões do Supremo Tribunal Federal (STF) e do plenário da Câmara alteraram temporária ou definitivamente a composição da Casa, abrindo espaço para a entrada de novos parlamentares.

Suplente de Carla Zambelli

O primeiro caso envolve a deputada Carla Zambelli (PL-SP), que perdeu o mandato por decisão do ministro Alexandre de Moraes, do STF. O magistrado anulou a votação da Câmara que havia mantido o mandato da parlamentar, condenada em ações penais, e determinou a perda imediata da cadeira. Moraes também ordenou que o presidente da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB), dê posse ao suplente em até 48 horas. A decisão foi acompanhada pela Primeira Turma do STF, em sessão virtual.

Com a saída de Zambelli, quem deve assumir é Adilson Barroso (PL-SP), primeiro suplente do partido em São Paulo, com pouco mais de 62 mil votos nas eleições. Barroso já exerceu mandato em outras ocasiões durante a atual legislatura e é um nome conhecido nos bastidores da política paulista.

Natural de Minas Gerais, Adilson Barroso construiu sua trajetória política no interior de São Paulo. Foi vereador em Barrinha no fim dos anos 1980 e início dos anos 1990, vice-prefeito da cidade entre 1997 e 2002 e deputado estadual por São Paulo de 2003 a 2010. Também passou pela Câmara Municipal novamente em 2016.

Ele foi um dos fundadores do antigo PEN, que depois se tornou o Patriota, legenda da qual acabou afastado antes de se filiar ao PL, em 2021. Nas redes sociais, Barroso se define como conservador e alinhado ao bolsonarismo. Durante a atual legislatura, ocupou temporariamente uma vaga na Câmara enquanto Guilherme Derrite esteve licenciado para comandar a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo.

Carla Zambelli foi condenada pelo STF em dois processos, um deles relacionado à invasão de sistemas do Conselho Nacional de Justiça e outro por perseguição armada a um eleitor às vésperas das eleições de 2022. Ela está presa na Itália, para onde fugiu em junho, e aguarda análise do pedido de extradição feito pelo governo brasileiro.

Suplente de Glauber Braga

Já no caso do deputado Glauber Braga (Psol-RJ), a Câmara decidiu não cassar o mandato, mas aplicou uma suspensão de seis meses. O parlamentar respondia a processo por quebra de decoro após se envolver em uma briga com um integrante do Movimento Brasil Livre (MBL) dentro do Congresso Nacional. Com a suspensão, a cadeira passa a ser ocupada temporariamente pela suplente Heloísa Helena (Rede-RJ).

Heloísa Helena é um nome de destaque na política nacional. Enfermeira e professora, ganhou projeção como senadora pelo PT entre 1999 e 2003, período em que se tornou uma das vozes mais críticas do partido. Acabou expulsa da sigla após se posicionar contra a reforma da Previdência do primeiro governo Lula.

Em 2004, foi uma das fundadoras do Psol e tornou-se a primeira presidente nacional do partido. Dois anos depois, disputou a Presidência da República, ficando em terceiro lugar, com 6,85% dos votos. Posteriormente, deixou o Psol e se filiou à Rede Sustentabilidade.

Nas eleições de 2022, concorreu a deputada federal pelo Rio de Janeiro e ficou como primeira suplente da federação Psol/Rede, com pouco mais de 38 mil votos. Em 2024, tentou uma vaga na Câmara Municipal do Rio, mas também não se elegeu.

Com a suspensão de Glauber Braga, Heloísa retorna ao Congresso, agora como deputada federal. Nas redes sociais, ela saiu em defesa do titular do mandato, chamando-o de “guerreiro” e criticando a tentativa de cassação.

Reportar Erro
Dr Canela
Cartorio - Dez25

Deixe seu Comentário

Leia Também

Presidente nacional do PT, Edinho Silva
Política
Com Edinho Silva, PT reúne lideranças e abre debate eleitoral em MS neste sábado
Conselho de Ética mantém sessão mesmo com ausência de Pollon
Política
Conselho de Ética mantém sessão mesmo com ausência de Pollon
Dinheiro /
Justiça
Prefeitura obtém liminar e livra servidores da "folha secreta" do imposto de renda
Deputada federal Carla Zambelli (PL-SP)
Política
Moraes derruba votação que livrou Zambelli e ordena perda imediata do mandato
Carlos Bolsonaro
Política
Carlos Bolsonaro renuncia cargo de vereador do Rio de Janeiro
Foto: Luiz Roberto/Secom/TSE
Política
Especialistas reforçam segurança das urnas no encerramento do Teste 2025
Ex-prefeito de Campo Grande, Alcides Bernal.
Política
Ex-vereador volta a responder ação sobre esquema que resultou na cassação de Bernal
Casal Trutis -
Justiça
TSE mantém "Tio Trutis" e esposa condenados por desvio de R$ 776 mil do fundo de campanha
Posse do governador Eduardo Riedel em 1&ordm; de janeiro de 2023
Política
MS ajusta calendário e adota nova data de posse do governador
Deputado Paulo Duarte
Política
"Cenário é indefinido", Paulo Duarte critica incertezas e avalia saída do PSB

Mais Lidas

Polícia Civil e Científica estão pelo local
Polícia
VÍDEO - AGORA: Caminhoneiro é encontrado morto em pátio de posto de Campo Grande
O município recebeu três mil unidades e tem registrado alta procura
Saúde
Capital oferece Implanon gratuito no SUS para mulheres de 18 a 49 anos
Homem foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros | Imagem ilustrativa
Polícia
Homem sofre exposição de osso do crânio após ser agredido por pessoas no Los Angeles
A divulgação oficial dos nomes pré-selecionados ocorrerá no próximo sábado (13), durante o Natal na Praça Ary Coelho
Cidade
Divulgada lista de inscritos para 96 apartamentos no Jorge Amado; Confira