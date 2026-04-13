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Política

Conselho de Ética avalia quatro representações contra Pollon

Casos envolvem suposta quebra de decoro durante ocupação do plenário

13 abril 2026 - 14h14Sarah Chaves
Marcos PollonMarcos Pollon   (Zeca Ribeiro / Câmara dos Deputados )

O Conselho de Ética e Decoro Parlamentar da Câmara dos Deputados se reúne nesta terça-feira (14), às 14h, para analisar pareceres sobre representações contra o deputado Marcos Pollon (PL), por suposta quebra de decoro durante uma ocupação do plenário, em agosto do ano passado.

Na pauta, está o parecer do deputado Moses Rodrigues (União-CE) sobre a Representação 24/25, apresentada pela Mesa Diretora da Câmara. Ao caso, também estão apensadas outras duas representações, de números 25/25 e 27/25.

 “Estou sendo perseguido por falar, falar em defesa de pessoas que eu conheço, que acompanho há anos, falar contra injustiças, falar pela liberdade e pela anistia de pessoas que sofreram perseguição política e daqueles que perderam a vida injustamente na cadeia. Se isso virar motivo para processo disciplinar, algo está muito errado”, declarou no julgamento de 17 de março.

O colegiado também vai avaliar o parecer do deputado Ricardo Maia (MDB-BA) referente à Representação 26/25, igualmente de autoria da Mesa Diretora, que trata do mesmo tipo de conduta atribuída ao parlamentar.

As análises fazem parte dos procedimentos internos da Câmara para apurar possíveis infrações ao decoro parlamentar.

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