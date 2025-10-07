Menu
Menu Busca terça, 07 de outubro de 2025
(67) 99647-9098
Busca
Política

Conselho de Ética da Câmara abre processo contra Pollon e mais dois deputados

Marcos Pollon pode ter mandato suspenso por até 90 dias; parlamentar alega que 'penalidade atinge prerrogativas parlamentares'

07 outubro 2025 - 17h08Carla Andréa

O Conselho de Ética da Câmara dos Deputados abriu nesta terça-feira (7) processos disciplinares contra os parlamentares Marcos Pollon (PL-MS), Marcel van Hattem (Novo-RS) e Zé Trovão (PL-SC), por participação no motim que bloqueou o funcionamento da Casa em agosto.

A medida atende a pedido da direção da Câmara, que defende a suspensão dos mandatos dos três.

A abertura dos processos é a primeira etapa no Conselho de Ética. O presidente do órgão, Fabio Schiochet (União-SC), escolherá os relatores, que terão dez dias úteis para apresentar pareceres preliminares, decidindo pelo prosseguimento ou arquivamento das ações.

O motim durou mais de 30 horas, quando deputados de oposição ocuparam o plenário principal e impediram o funcionamento da Câmara, exigindo a análise de propostas e protestando contra a prisão do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).

O presidente da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB), só conseguiu retomar os trabalhos após negociações com aliados e a base governista.

A Corregedoria da Câmara, chefiada por Diego Coronel (PSD-BA), apontou que os três deputados tiveram os comportamentos mais graves durante a paralisação.

Pollon é o único alvo de duas representações, com pedidos de suspensão por 90 e 30 dias. Van Hattem e Zé Trovão podem ser suspensos por 30 dias cada. 

Em nota, Pollon afirmou: “Qualquer tentativa de penalidade, não atinge apenas minha pessoa, mas atinge diretamente as prerrogativas parlamentares e, por consequência, enfraquece o Parlamento e os pilares da nossa democracia representativa”.

O deputado explicou que os dois procedimentos no Conselho de Ética da Câmara dos Deputados, são atos distintos, ambos de natureza política e amparados pelas prerrogativas parlamentares que me são asseguradas pela Constituição Federal.

Pollon destacou que confia no devido processo legal, na imparcialidade dos membros do Conselho de Ética e na solidez das instituições democráticas. 

Segundo o relatório, Van Hattem e Pollon impediram o acesso de Hugo Motta à cadeira de presidente, enquanto Zé Trovão bloqueou a escada de acesso à mesa diretora, causando o que o órgão classificou como “constrangimento institucional” e “dano à honra da Câmara dos Deputados”.

Além dos pedidos de suspensão, a direção da Câmara já aplicou censura escrita a 14 parlamentares que participaram do episódio, incluindo Marcos Pollon, Marcel van Hattem, Zé Trovão, Bia Kicis, Nikolas Ferreira e Carlos Jordy.

De acordo com as regras internas da Casa, os processos que pedem suspensão podem durar até 60 dias úteis. Caso sejam punidos, os deputados ficarão impedidos de exercer o mandato durante o período determinado.

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro
Vanguard - Sound

Deixe seu Comentário

Leia Também

O processo segue para análise da ALEMS,
Política
TCE emite parecer favorável às contas do Governo de MS de 2024
Presidente da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul (Alems)
Política
ALEMS aprova programa fiscal para empresas em falência ou recuperação em MS
Imagem ilustrativa
Política
ALEMS propõe lei para combater bebidas adulteradas com metanol em MS
Veículo do Conselho Tutelar - Foto: Ilustrativa -
Política
Conselho tutelar sobrevive com R$ 50 por semana de combustível, denuncia vereadora
O deputado reforçou a necessidade da CPMI aprofundar as investigações sobre o uso de empresas de fachada
Política
Na CPMI do INSS, Beto Pereira pressiona empresário sobre notas fiscais e vida de luxo
Estátua da Justiça, em frente ao Supremo Tribunal Federal (STF), pichada
Política
PL da dosimetria e da anistia passa a tramitar junto na Câmara dos Deputados
Mesa Diretora da Assembleia Legislativa
Política
Assembleia vota programa 'Recupera-MS' para regularização de dívidas de empresas
Eduardo Riedel e Luiz Inácio Lula da Silva
Política
Riedel tem 74% de aprovação em Corumbá; Lula apenas 41%
Segundo o parlamentar, a medida atende uma demanda urgente da população
Política
Zé Teixeira solicita aparelho de ressonância magnética para fortalecer saúde de Ivinhema
Governador, Riedel, ao lado do vice Barbosinha e secretário Eduardo Rocha
Política
Eleição para 2026 pode gerar retirada conjunta de secretários em MS

Mais Lidas

O corpo foi achado na noite de hoje
Polícia
AGORA: Homem é assassinado e enterrado em cova rasa no Caiobá
Dr. Gabriel Alves, prefeito de Corumbá
Política
Prefeito de Corumbá tem 67% de aprovação; 33% reprovam gestão de Gabriel
Bebidas foram apreendidas
Interior
Adolescentes bebem 'kit', passam mal e caso vira suspeita de intoxicação por metanol em MS
Barra de ferro e faca usadas pelo criminoso no crime
Polícia
Jovem atraiu idoso com latinhas e disse ter sentido 'vontade de matá-lo' no Caiobá