ConstruÃ§Ã£o do novo plenÃ¡rio da Assembleia Legislativa comeÃ§arÃ¡ em junho

A construção do novo espaço, mais amplo para receber os debates da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul (Alems), foi apresentada pelo presidente da Casa, deputado Gerson Claro, aos demais parlamentares. O novo plenário, projetado pelo arquiteto Paulo Delmondes, terá capacidade para receber 700 pessoas.

O atual plenário, Deputado Júlio Maia, no Palácio Guaicurus, foi entregue em 1986, durante a Segunda Legislatura, com a presença do então, governador Wilson Barbosa Martins.

A construção do novo espaço deve ser iniciada no mês de junho. “Após a aprovação, oficialmente apresentamos o projeto arquitetônico do novo plenário da Assembleia Legislativa, que terá capacidade para receber 700 pessoas. A obra deverá ser iniciada em junho e prepara o Poder Legislativo para os próximos anos. É um sonho, pois o avanço representa não apenas uma melhoria estrutural, mas um reflexo do compromisso dos deputados estaduais com a inovação e a eficiência no serviço público”, disse o presidente Gerson Claro (PP), logo que abriu a sessão ordinária desta quinta-feira (27).

Para o presidente, a construção do novo espaço reafirma a importância do Legislativo como um pilar fundamental da democracia, onde é garantido que as vozes da população sejam ouvidas e representadas com ainda mais qualidade e estrutura.

