Política

Contra extradição, Zambelli anuncia greve de fome

A parlamentar se diz alvo de uma perseguição política e critica a condução do caso

10 outubro 2025 - 13h20Sarah Chaves
Carla Zambelli

A deputada federal Carla Zambelli (PL-SP), atualmente presa em Roma, comunicou às autoridades italianas que dará início a uma greve de fome enquanto seu pedido de extradição, solicitado pelo governo brasileiro, não for negado. A declaração foi feita em uma carta enviada na última quinta-feira (9) ao ministro da Justiça da Itália, Carlo Nordio.

No documento, Zambelli afirma que só encerrará o protesto caso o ministro rejeite oficialmente sua extradição, o que, segundo ela, garantiria sua liberdade. A parlamentar se diz alvo de uma perseguição política no Brasil e critica a condução do caso. "O senhor estará de mãos dadas com o próprio demônio", escreveu, em tom de apelo.

A carta foi enviada no mesmo período em que a defesa da deputada participou de uma audiência na Corte de Cassação da Itália, contestando a decisão anterior da Corte de Apelação de Roma, que manteve sua prisão preventiva enquanto o processo de extradição segue em andamento.

Apesar da mobilização da defesa, a Procuradoria de Justiça italiana emitiu parecer desfavorável à libertação de Zambelli na quarta-feira (8), mantendo sua detenção no presídio de Rebibbia, em Roma.

Zambelli foi presa em julho deste ano, após sair do Brasil antes da conclusão de um processo no Supremo Tribunal Federal (STF). Ela foi condenada a 10 anos de prisão por crimes relacionados à invasão dos sistemas do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) e falsificação de documentos.

O governo brasileiro formalizou o pedido de extradição com base em tratados firmados com a Itália. A decisão final sobre a permanência ou retorno de Zambelli ao Brasil está agora nas mãos das autoridades italianas.

