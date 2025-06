Convenção decisiva do PSDB será nesta quinta-feira (5)

A convenção Nacional do PSDB para definir a fusão com o Podemos e futuras federações com partidos como Republicanos e PSD acontece nesta quinta-feira (5) em Brasília, e deve contar com a presença do ex-governador de Mato Grosso do Sul, Reinaldo Azambuja, líder regional da sigla e do governador Eduardo Riedel.

A definição do que vai acontecer impacta diretamente não apenas a polícia nacional, mas local também, pois, se confirmada a fusão, vereadores da Capital podem ter uma 'janela' de 30 dias para mudar de partido, ou esperar até 2028. Mesmo assim, a maioria já adiantou que seguirão os líderes, Reinaldo e Riedel. Se o PSDB seguir apenas uma federação e não uma fusão, os vereadores não têm abertura para mudar de partido.

Já os deputados que não ficarem satisfeitos podem aproveitar a janela para mudar de partido em 2026. Enquanto isso, especula-se que Reinaldo Azambuja possa ir para o PL e disputar o Senado, o que não é bem visto por alguns parlamentares da sigla. No entanto, qualquer definição será pautada após a convenção.

Além das alianças imediatas, o partido deve tratar ainda as propostas de reforma do Programa e do Estatuto e sobre a coalizão, defendida por Michel Temer, para apoiar um candidato em 2026 que fuja dos extremos. Um dos nomes cotados nesse estudo de coalização é do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos).

O objetivo da política nacional é diminuir os atuais 29 partidos para cerca de 10 a 15.

