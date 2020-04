Coronavírus - Marquinhos estende horário do comércio

O prefeito de Campo Grande Marquinhos Trad anunciou nesta segunda-feira (13), que o horário do comércio será estendido até às 19h. Anteriormente, a abertura era às 9h e o fechamento, às 16h. A medida será publicada no Diário Oficial do Município nessa terça-feira (14).

O anuncio foi feito por uma transmissão ao vivo pelo Facebook. Segundo Marquinhos, essa medida foi adotada a pedido dos comerciantes. “Eles nos solicitaram essa extensão como uma forma de diminuir aglomeração, pois a decisão de abrir ou fechar dentro desse horário mais estendido, será do comerciante. Aqueles que acham que as vendas são melhores de manhã e quiserem apenas abrir no período matutino, ele poderá fazer isso. Agora caso contrário, o movimento é melhor a tarde e início da noite, outros também poderá ter essa opção”, explicou.

O prefeito também informou que os salões de beleza e consultórios terá fechamento estendido até às 21h. Supermercados e matérias para construção a abertura será às 8h e fechamento, às 21h. Marquinho também falou que a Prefeitura está em contato com a Febraban (Federação Brasileira de Bancos) para ver se existe a possibilidade de estender o horário bancário das 9h às 18h.

“Estamos vendo essa alternativa, pois muita gente tem nos passados a informação de que em alguns horários as agências tem ficado cheias. Se pudermos estender, esperamos que os clientes terão uma maior opção de horários para irem às instituições financeiras”, explicou.

Rodoviária

Um Decreto que também será publicado nesta terça-feira no DOE estende por mais 15 dias o fechamento das atividades do Terminal Rodoviário.

