Coronavírus - Marquinhos pede ajuda as Forças Armadas na fiscalização

O prefeito de Campo Grande Marquinhos Trad, se reuniu na manhã desta segunda-feira (13), com representantes das Forças Armadas para buscar apoio e ajuda nas fiscalizações nas ruas, no combate contra o novo coronavírus (Covid-19). Segundo a Prefeitura Municipal, com a volta gradativa de alguns setores e atividades, a cidade voltou a se movimentar, descumprindo a recomendação de isolamento social.

Participaram da reunião: o prefeito, servidores da Secretaria Municipal de Saúde, representante da Associação Comercial e representantes do Corpo de Bombeiros, Ordem dos Advogados, Polícia Militar e Comando Militar definiram. Os representantes dos órgãos decidiram apoiar o pedido de reforço.

Ficou definido também, que a Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) encaminhará um ofício à Brasília (DF), solicitando a autorização das Forças Nacionais, que depende de autorização Federal. Se aceito, a previsão é que os militares se organizem para estarem as ruas até quarta-feira (15).

“As pessoas respeitam essas forças, muito mais que nossos fiscais, então decidimos pedir ajuda para intensificar as fiscalizações, orientando as pessoas a não saírem de suas casas, a mensagem é simples e continua sendo essa: fique em casa”. Nós esperamos que o pedido seja aceito e que as fiscalizações sejam intensificadas o mais rápido possível, principalmente aos finais de semana que é impressionante a desobediência da população e o tanto de gente na rua”, afirmou Marquinhos.

A Prefeitura continua com o toque de recolher das 22h às 5h.

