Coronel David ouve reivindicações sobre nova contribuição da Cassems

Foi realizada na terça-feira (8) a primeira reunião da Comissão da Cassems (Caixa de Assistência dos Servidores de Mato Grosso do Sul), formada ela Assembleia Legislativa para atender reivindicação dos servidores públicos que não concordam com a nova contribuição aprovada em recente assembleia geral da entidade. O deputado Coronel David (PL), pontuou que foi um encontro produtivo.

“Foi uma reunião bastante produtiva, onde debatemos com a direção da Cassems as possibilidades reais de buscar reduzir ao mínimo o encargo deste aumento no bolso do servidor. Deixei claro, na reunião, que temos que buscar uma solução que leve, se possível, à isenção total deste aumento ao servidor”, disse Coronel David.

A definição dos nomes que compõem a Comissão foi anunciada durante a sessão ordinária da Casa de Leis de terça, pelo presidente Gerson Claro (PP), que também conta com os deputados Londres Machado (PP) e Pedro Kemp (PT), como membros titulares, e Lia Nogueira (PSDB) e Roberto Hashioka (União), como suplentes.

O deputado Londres Machado, presidente da Comissão, disse que marcará ainda esta semana a reunião com o governador Eduardo Riedel, para que seja verificada de que forma o governo pode ajudar nesta questão.



