Coronel David cobra pavimentação em bairro de Aparecida do Taboado

A falta de pavimentação asfáltica, rede de esgoto e galeria de captação de águas pluviais no bairro Chácara Boa Vista na cidade de Aparecida do Taboado são problemas que levaram os moradores a procurarem o deputado estadual Coronel David (sem partido). Ele recebeu um pedido de “socorro” do morador Adilson Ribeiro, em nome de todos os que residem naquela região.

Segundo os relatos, a comunidade convive com as dificuldades dos períodos de grandes chuvas que deixam as vias intransitáveis causando diversos acidentes e em decorrência das fortes enxurradas que adentram os quintais e os comércios. E quando o período é de estiagem, os mesmos têm problemas respiratórios causados pela poeira.

“O saneamento básico, além de ser um direito constitucionalmente garantido, é uma questão de saúde pública, pois a ausência de tratamento adequado contribui com a proliferação de inúmeras doenças, além de problemas no meio ambiente. Portanto, o atendimento da medida se faz necessária para melhoria nas condições de vida da população local”, ressaltou o parlamentar.

“É uma questão de qualidade de vida”, apontou David.

No documento encaminhado ao Governador do Estado Reinaldo Azambuja e ao Secretário de Estado de Infraestrutura (Seinfra) Murilo Zauith, David solicita em caráter de urgência, um estudo de viabilidade técnica para pavimentação asfáltica e a instalação de rede de esgoto e galeria de captação de águas fluviais.

