Coronel David comemora repasse do Estado de R$ 10 milhões à Deodápolis

Com a confirmação do repasse de R$ 10 milhões do Governo do Estado ao município de Deodápolis, o deputado estadual Coronel David (PL), comemorou o investimento que garantirá a conclusão dos últimos 35 quilômetros de asfalto no distrito de Porto Vilma, colocando a cidade entre as poucas com 100% de vias urbanas pavimentadas.

O anúncio foi feito durante reunião entre o governador Eduardo Riedel (PSDB), o prefeito Jean Gomes (PSDB), vice-prefeito Marcinho, deputados e vereadores da cidade. Com cerca de 14 mil habitantes e localizada a 80 km de Dourados, Deodápolis é um polo regional importante na produção de grãos e na pecuária. A conclusão da pavimentação impactará diretamente o escoamento da produção, a mobilidade e o bem-estar da população, além de fortalecer o desenvolvimento econômico local.

Deodápolis já tem a pavimentação concluída em três dos quatro distritos, Lagoa Bonita, Vila Presidente Castelo e Vila União.

Porto Vilma é o único que ainda aguarda a finalização das obras, e sua inclusão representa o encerramento de um ciclo de investimentos em infraestrutura que vem sendo intensificado pela atual gestão municipal.

O deputado estadual Coronel David reforçou a importância do feito. “Estamos ao lado dos gestores que estão fazendo a diferença em seus municípios. Deodápolis tem mostrado responsabilidade e planejamento, bem como o Governo do Estado, parceiro nesse desafio de concluir o asfalto para todos os distritos”, afirmou o parlamentar.

O prefeito lançou o “desafio do 100%”, reforçando seu compromisso com a pavimentação total da cidade e destacou que o investimento também gera mais qualidade de vida à população. “Asfalto é qualidade de vida, é dignidade! Imagina você ter que esperar uma vida toda para ter o asfalto na frente da sua casa e esse asfalto não chegar? Só faltava Porto Vilma e agora vai chegar”, comemora Jean Gomes.

