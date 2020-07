Coronel David declara pesar pelo homicídio de Carla Santana

Sarah Chaves, com informações da assessoria

O deputado estadual Coronel David (Sem Partido), presidente da Comissão de Combate à Violência contra a mulher da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul (Alems), declarou nesta sexta-feira (3), consternação com a morte da Jovem Carla Santana Magalhães que teve o corpo desovado no bairro Tiradentes nesta manhã.

David reiterou que a conscientização da necessidade de denunciar a violência contra a mulher é cada vez maior. "Queremos deixar claro que repudiamos qualquer tipo de violência contra mulher e por isso que trabalhamos pela conscientização da importância da denúncia em caso de qualquer tipo de violência para que seja formalizado boletim de ocorrência, como aconteceu desses casos relatados nas redes sociais sobre perseguições e tentativas de sequestros que algumas mulheres postaram nas redes sociais ", alertou.

O deputado também afirmou confiar no trabalho da polícia para esclarecer o crime e 'dar a resposta para a sociedade'.

