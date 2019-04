Coronel David discutirá “O Plano Estratégico de Segurança nas Escolas”

Mauro Silva, com informações da assessoria

O deputado Coronel David (PSL) realizará um debate, nesta terça-feira (23) no Plenário Júlio Maia, na Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul (AL-MS), para discutir a criação do Plano Estratégico de Segurança nas Escolas

De acordo com David, a ação pretende criar um diálogo sobre a conscientização e proteção aos alunos e professores das escolas públicas do estado. Para o deputado, “O Plano Estratégico de Segurança nas Escolas” trará mais segurança as crianças e jovens da rede pública de ensino. “Os pais precisam estar seguros ao deixarem seus filhos na escola para aprender”, comentou.

A proposta de discussão foi indicada pelo deputado diante da tragédia ocorrida recentemente na cidade de Suzano (SP) onde dez pessoas perderam suas vidas e nove delas feridas, além das dezenas de jovens e funcionários da Escola Estadual Rui Brasil traumatizados.

A Polícia Militar de Mato Grosso do Sul já realiza um trabalho de segurança nas escolas, mas que a atual situação, exige esforços e ampliação da estrutura já existente. “É preciso agir, planejar, antecipar assim aos acontecimentos trágicos, promovendo uma resposta rápida e efetiva na proteção dos cidadãos de bem", alertou Coronel David.

