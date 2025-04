Coronel David e vereadores cobram aumento de efetivo policial em Aparecida do Taboado

Em reunião com o secretário adjunto de Segurança Pública do Estado, Ary Carlos Barbosa, o deputado estadual Coronel David (PL), juntamente com vereadores de Aparecida do Taboado, cobraram medidas urgentes de reforço no policiamento do município e manutenção das operações.

“Solicitamos um reforço policial na cidade para garantir tranquilidade, proteção à população e a continuidade das operações policiais que estão sendo feitas. O nosso compromisso é proporcionar a melhor segurança possível para quem vive em Aparecida do Taboado”, afirmou Coronel David.

O presidente da Câmara Municipal, vereador Ber Galter, destacou o empenho do deputado e a importância da mobilização. “Mais uma vez, estamos junto com a Câmara de Vereadores fazendo esse pedido ao secretário. Esperamos ser atendidos, pois a população precisa dessa resposta”, declarou.

O secretário garantiu que irá articular junto à Polícia Militar e à Polícia Civil para o reforço do policiamento em Aparecida do Taboado. “Vamos trabalhar para aumentar o efetivo e continuar as operações, buscando alcançar níveis aceitáveis de segurança no município”, disse.

A expectativa agora é que o governo estadual agilize a resposta para a demanda e implemente as ações necessárias para fortalecer a segurança em Aparecida do Taboado.

Participaram da reunião os vereadores Jucleber Bim, Amanda da Saúde, Ber Galter, Matheus Costa, Pinduca, Maurão, Dra. Amanda Tolentino, Patrícia da Saúde, Marcelo Jardineiro, Gilsinho do Binega e Claudia Padim.

