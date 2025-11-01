Coronel David pede moção de pesar por policiais mortos em operação no RJ

O deputado Coronel David (PL) apresentou uma moção de pesar pelo falecimento de quatro policiais, sendo dois militares e dois civis, mortos durante uma megaoperação contra o crime organizado no Rio de Janeiro, no último dia 28 de outubro de 2025.

Os homenageados são os sargentos Cleiton Serafim Gonçalves e Heber Carvalho da Fonseca, ambos do BOPE (Batalhão de Operações Especiais da PMERJ), e os policiais civis Marcos Vinicius Cardoso Carvalho, chefe de investigações da 53ª DP, e Rodrigo Velloso Cabral, lotado na 39ª DP.

A moção ressalta que os agentes “tombaram heroicamente em serviço” durante confrontos com criminosos ligados ao Comando Vermelho nos complexos do Alemão e da Penha, em uma das operações mais letais da história fluminense. O texto também destaca o sacrifício diário dos profissionais de segurança pública e a “coragem inabalável” demonstrada pelos policiais mortos.

“Esses profissionais representam o que há de mais nobre na missão policial: o compromisso com a lei e a disposição de sacrificar a própria vida para proteger a população”, diz trecho da moção aprovada em plenário no dia 29 de outubro.

A Assembleia ainda manifestou solidariedade às famílias, amigos e colegas de farda das vítimas, reforçando o reconhecimento do povo sul-mato-grossense à bravura e à dedicação das forças de segurança.

A moção será enviada ao Quartel-General da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro, localizado no centro da capital fluminense.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também