Coronel David pede para PM intensificar ronda no Guanandi

Da redação, com informações da assessoria

Moradores do bairro Guanandi solicitaram ao deputado estadual Coronel David (sem partido) para que seja feito um reforço no policiamento e ronda ostensiva na região. A população está alarmada com o aumento das ocorrências de assaltos, ações de vandalismo e uso de drogas.

Segundo a moradora do bairro Maria do Carmo, existem registros diários de roubos e furtos. “Isso tira a paz e o sossego da população local e de todos que passam por aqui”, reclamou.

O parlamentar encaminhou uma indicação ao secretário de Estado de Justiça e Segurança Pública (Sejusp) Antônio Carlos Videira e ao Comandante Geral da Polícia Militar, solicitando que seja feito em caráter de urgência a ronda ostensiva e o policiamento em toda a região.

"A sensação de insegurança da população é crescente nessas regiões e os constantes crimes acabam atingindo até a rotina das famílias que não se sentem seguras dentro de suas próprias casas, por isso enviamos pedido de rondas policiais nas ruas dos bairros para preservar a segurança das pessoas que residem e transitam nas localidades, além de coibir tais atos", destacou o parlamentar.

