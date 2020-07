Coronel David reafirma compromisso com Bombeiros

Durante reunião realizada na manhã desta sexta-feira (17) com o Alto Comando do Corpo de Bombeiros Militar de Mato Grosso do Sul (CBMS), o deputado estadual Coronel David (sem partido) reafirmou seu compromisso com a instituição de continuar a apoiar e apresentar propostas sempre voltadas à excelência dos serviços em benefício da população.

No encontro, o parlamentar também voltou a destacar a importância dos trabalhos prestados pelos Bombeiros em todo o Estado e disse estar alinhado com o Comando quando o assunto é qualificação.

A reunião teve a participação do Comandante Geral dos Bombeiros, Coronel Joilson Alves do Amaral, Subcomandante Geral Coronel Luiz Antônio de Mello, e dos também coronéis Frederico, Ceballos, Meza, Steica, Francimar, Henrique e Rolon.

Segundo o Coronel David, Segurança Pública com qualidade, assim como na saúde, educação, proteção à mulher, criança e adolescente, preservação do meio ambiente, entre outros, é uma questão de assegurar a cidadania.

Com mais de 30 anos de serviços prestados à Política Militar de Mato Grosso do Sul, Coronel David manteve o compromisso, em seu amplo programa de trabalho, de continuar atuando para fortalecer a Segurança Pública quando assumiu uma das cadeiras da Assembleia Legislativa. Hoje o parlamentar exerce o segundo mandato.

Atuação

Uma das ações do deputado com grandes resultados foi quando manteve diálogo com o Governo do Estado pela nomeação dos candidatos aprovados no último concurso dos Bombeiros e da Polícia Militar; mais recentemente, defendeu a convocação dos 256 formados no último concurso da Agepen (Agência Estadual da Administração do Sistema Penitenciário).

