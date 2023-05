Corrêa exalta crescimento da indústria

O 1º secretário da Assembleia Legislativa, deputado Paulo Corrêa (PSDB), representou a Casa de Leis em uma série de homenagens a empresários que contribuem com o desenvolvimento de Campo Grande e de Mato Grosso do Sul, em alusão ao Dia da Indústria, celebrado anualmente em 25 de maio. Na ocasião, Corrêa ressaltou a expansão do setor no Estado.

“Mato Grosso do sul vive um momento extraordinário, recebendo dia após dia grande volume de investimentos privados em diversos municípios, que experimentam uma verdadeira revolução do ponto de vista da geração de emprego e renda”, pontuou o deputado.

Para o Tucano, o cenário está fortemente relacionado a uma boa gestão “isso se deve à confiança que o Estado conquistou no mundo empresarial, ao manter suas contas em dia e adotar uma das mais modernas e atrativas políticas de incentivo fiscal do país, com a participação ativa dos deputados estaduais da Assembleia Legislativa”, avaliou.

A primeira noite do evento na Câmara Municipal, foi realizada na última quinta-feira (24), por proposição do vereador Ronilço Guerreiro, e reconheceu o trabalho de empresários da Capital com a medalha do Mérito Legislativo “Empresário Sérgio Longen”.

O segundo, realizado na Casa da Indústria, sede da Federação das Indústrias de Mato Grosso do Sul (FIEMS) na noite de quinta-feira (25), contou com a presença do governador Eduardo Riedel e diversas autoridades para homenagear personalidades que contribuem com o desenvolvimento do setor, que já é a segunda matriz econômica do Estado.

“É uma honra imensa participar desse momento da história e reconhecer a importância do setor industrial para o progresso do nosso Estado”, destacou o parlamentar que já foi agraciado, em 2021, com o Gran Colar da Ordem do Mérito Industrial, maior honraria da indústria sul-mato-grossense.

Deixe seu Comentário

Leia Também