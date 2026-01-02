Corrupção e loteria: deputado afirmava ter ganho mais de 200 vezes nos anos 90

Nos anos de 1993 e 1994, o sistema de loterias brasileiro esteve no centro de um grande escândalo político, registrado nos anais da chamada Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) do Orçamento, conhecida como “Anões do Orçamento”.

O esquema envolvia fraudes em orçamento e corrupção, e um dos deputados citados na época foi João Alves (BA), que renunciou ao mandato em 1994 para evitar a cassação. Alves alegava que seu elevado patrimônio se devia a ganhos frequentes em loterias, chegando a afirmar ter recebido mais de 200 prêmios.

Suspeitas de lavagem de dinheiro também surgiram. Notícias veiculadas à época relatavam que parte do esquema poderia ter utilizado bilhetes premiados comprados de terceiros, uma prática que dificultava investigações, já que o verdadeiro apostador não precisa ser identificado pela Caixa Econômica Federal.

João Alves morreu em 2004, sendo lembrado como um dos quatro deputados que renunciaram para evitar processos de cassação durante o escândalo.

Anos mais tarde, em 2017, o Senado Federal apresentou o Projeto de Lei n° 412, de autoria do Senador Paulo Bauer (PSDB/SC), que propunha a obrigatoriedade de divulgação de dados cadastrais de ganhadores de prêmios de loteria — incluindo nome, CPF e domicílio — no prazo máximo de 90 dias após o sorteio.

A proposta visava aumentar a transparência e dificultar a utilização de loterias em esquemas ilícitos, mas sua tramitação foi encerrada e a proposição arquivada ao final da legislatura.

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também