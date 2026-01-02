Menu
Menu Busca sexta, 02 de janeiro de 2026
(67) 99647-9098
Busca
Financial Lançamento
Política

Corrupção e loteria: deputado afirmava ter ganho mais de 200 vezes nos anos 90

Histórico de polêmica envolvendo loterias no Brasil: entenda o caso "Anões do Orçamento"

02 janeiro 2026 - 08h23Vinícius Santos
Deputado João Alves, líder do esquema de fraudes - Deputado João Alves, líder do esquema de fraudes -   (Foto: Sérgio Marques/Ag. O Globo)

Nos anos de 1993 e 1994, o sistema de loterias brasileiro esteve no centro de um grande escândalo político, registrado nos anais da chamada Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) do Orçamento, conhecida como “Anões do Orçamento”.

O esquema envolvia fraudes em orçamento e corrupção, e um dos deputados citados na época foi João Alves (BA), que renunciou ao mandato em 1994 para evitar a cassação. Alves alegava que seu elevado patrimônio se devia a ganhos frequentes em loterias, chegando a afirmar ter recebido mais de 200 prêmios.

Suspeitas de lavagem de dinheiro também surgiram. Notícias veiculadas à época relatavam que parte do esquema poderia ter utilizado bilhetes premiados comprados de terceiros, uma prática que dificultava investigações, já que o verdadeiro apostador não precisa ser identificado pela Caixa Econômica Federal.

João Alves morreu em 2004, sendo lembrado como um dos quatro deputados que renunciaram para evitar processos de cassação durante o escândalo.

Anos mais tarde, em 2017, o Senado Federal apresentou o Projeto de Lei n° 412, de autoria do Senador Paulo Bauer (PSDB/SC), que propunha a obrigatoriedade de divulgação de dados cadastrais de ganhadores de prêmios de loteria — incluindo nome, CPF e domicílio — no prazo máximo de 90 dias após o sorteio. 

A proposta visava aumentar a transparência e dificultar a utilização de loterias em esquemas ilícitos, mas sua tramitação foi encerrada e a proposição arquivada ao final da legislatura.

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também

Filipe Garcia Martins com Bolsonaro -
Política
Filipe Martins, ex-assessor de Bolsonaro, é preso pela PF por ordem de Moraes
Presidente Luiz Inácio Lula da Silva
Política
Lula sanciona Orçamento com veto a reajuste do Fundo Partidário
Hospital onde Bolsonaro fez as cirurgias
Justiça
Bolsonaro recebe alta hospitalar e volta a cumprir pena na PF
CNBB defende democracia e alerta para "graves retrocessos" no Brasil
Política
CNBB defende democracia e alerta para "graves retrocessos" no Brasil
Ex-presidente Jair Bolsonaro
Justiça
Defesa de Bolsonaro apresenta novo pedido de domiciliar ao STF
Prefeita Adriane Lopes
Política
Prefeita de Campo Grande veta centenas de emendas de vereadores ao PPA e à LOA de 2026
Divulgação -
Saúde
Prefeitura publica nomeação de novo secretário de Saúde em Campo Grande
Divulgação -
Política
Após meses sem secretário, prefeita anuncia Marcelo Vilela para comandar a Sesau
Calendário
Brasil
Governo Federal publica calendário oficial de 2026 com feriados e pontos facultativos
Ex-presidente Jair Bolsonaro
Política
Bolsonaro segue em observação e pode ter alta no ano novo

Mais Lidas

Viatura do Batalhão de Choque na chegada a Cepol | Imagem ilustrativa
Polícia
Homem dá tiros para o alto durante a virada do ano e é preso pelo Choque na Capital
Queima de fogos na 14 de Julho em anos anteriores
Comportamento
De festa gratuita aos eventos premium, veja onde curtir o Réveillon 2026 na Capital
VÍDEO: Criminosos invadem Damha, furtam cofre com armas e abandonam material sob pontilhão
Polícia
VÍDEO: Criminosos invadem Damha, furtam cofre com armas e abandonam material sob pontilhão
Corpo de Bombeiros encaminhou o homem para o hospital
Polícia
Ferido a tiros no São Jorge da Lagoa, homem não resiste e morre em hospital