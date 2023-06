Corumbá tem Paulo Duarte e Dr. Gabriel na liderança para 2024

Uma pesquisa divulgada nesta quarta-feira (14), pelo Instituto Ranking Comunicação e Pesquisa, mostrou as intenções de votos para a prefeitura de Corumbá nas eleições de 2024. Dois nomes estão mais bem avaliados neste primeiro momento.

Na chamada pesquisa espontânea, o nome do ex-prefeito da cidade Paulo Duarte aparece à frente com 12% das intenções de votos, perseguido por Dr. Gabriel com 10%. Mais atrás está a ex-deputada federal Bia Cavassa com 7,4% e o vereador Luciano Costa com 6,2%.

No pelotão mais distante estão os nomes do secretário Luiz Antônio da Silva com 3,2% e o vereador Ubiratan Canhete com 1,2. Cerca de 1% dos entrevistados responderam outros nomes e 59% não souberam ou não responderam.

Já no cenário estimulado, Paulo Duarte continua à frente dos seus concorrentes com 18,20% das intenções de votos, seguido por Dr. Gabriel com 16% e Bia Cavassa com 13%, tendo Luciano Costa fechando o primeiro grupo com 11,40%.

Mais atrás aparecerem Luiz Pardal com 6%, Ubiratan com 2% e o vereador Elinho com 0,60%. Cerca de 32,8% dos entrevistados não sabem ou não responderam.

Foram ouvidas 1 mil pessoas, com 16 anos ou mais, entre nos dias 8 e 10 de junho. O intervalo de confiança do levantamento é de 95%, e a margem de erro é de 3% para mais ou para menos.

