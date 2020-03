CorumbÃ¡ tem pleito equilibrado

O Instituto Ranking de Comunicação e Pesquisa, divulgou nesta quarta-feira (4), um levantamento de intenção de votos para prefeito de Corumbá, nas eleições deste ano.

De acordo com a pesquisa estimulada, quando o entrevistador apresenta uma lista de nomes para o entrevistado, o atual prefeito Marcelo Iunes (PSDB) aparece na frente com 27,25%, seguido do ex-prefeito Paulo Duarte (MDB) que tem 26,75%, e em terceiro, a deputada federal Bia Cavassa (PSDB) com 16,50%. Elano (PPS) que já disputou a prefeitura aparece com 7,75%, seguido do deputado estadual Evander Vendramini, que tem 4,50. Confira o resultado completo:

No levantamento espontâneo, quando o eleitor tem a opção de indicar em que quer votar, Marcelo Iunes continua a frente, com 12,50%, seguido de Paulo Duarte que tem 11,25% e em terceiro permanece a deputada Bia Cavassa que aparece com 7%. Confira o resultado completo:

Em ambas as situações, constata-se a importância que o apoio da deputada Bia Cavassa, pode ter na eleição. Isso por que, o ex-deputado Paulo Duarte lidera, mas em empate técnico com o prefeito Marcelo Iunes.

Duarte lançou sua candidatura na última sexta-feira (28), contra Iunes, que já trabalhava pela sua reeleição. Bia, viúva do ex-prefeito Ruiter Cunha, é deputada federal.

Metodologia

O levantamento foi registrado com o número MS-06713/2020 e realizado entre os dias 27 e 29 de fevereiro deste ano, quando 400 pessoas foram entrevistadas. A pesquisa tem um intervalo de confiança de 95% e margem de erro de 4,58%, para mais ou para menos.

