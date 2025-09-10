Cotados pelo PSDB, deputados estaduais avaliam migração para o partido tucano

Saiba Mais Política PSDB busca novas alianças para fortalecer chapa estadual em MS

Os dois deputados estaduais que estão sendo estudados pelo PSDB/MS para integrar chapa para as proporcionais para as eleições de 2026, Paulo Duarte (PSB) e Pedrossian Neto (PSD), comentaram a possibilidade de filiação ao partido tucano diante do eventual convite, como foi divulgado ontem (9), pela nossa reportagem.

Os parlamentares apareceram como opção para fortalecer o centro-direita, e foram citados por colegas do PSDB, como Pedro Caravina e Lia Nogueira.

Ao JD1, o presidente estadual do PSB, Paulo Duarte, confirmou que recebeu o convite para se filiar à sigla tucana, mas deixou claro que a decisão só será tomada em abril de 2024, com a janela partidária. "Fui convidado, mas a decisão será tomada no ano que vem, dependendo da forma como as chapas serão compostas", explicou o deputado.

Para Duarte, um dos critérios para mudança de partido é apoiar a reeleição do governador Eduardo Riedel, que é uma prioridade para o parlamentar. "Depende muito da decisão em nível nacional do PSB. Eu vou apoiar o governador Eduardo Riedel a reeleição, se o PSB não ficar nesse caminho, eu tenho que buscar uma alternativa e o PSDB é uma delas", finalizou.

Embora não tenha sido oficializado um convite ao deputado Pedrossian Neto, em declaração sobre os boatos, ele afirmou que pretende se manter na mesma coligação, porém acha importante manter 'portas abertas'.

"O PSD é um partido grande, com fundo eleitoral e tempo de televisão. É um partido adequado para quem está no campo da centro-direita, como é o meu caso, mas a gente tem que deixar sempre as portas abertas para todos os caminhos na política", pontuou.

Movimentação no PSB

O Partido Socialista Brasileiro (PSB) de Mato Grosso do Sul também deve passar por mudanças significativas na presidência estadual. A alteração, que deve ocorrer já em setembro, foi confirmada pelo vereador Carlos Augusto Borges, o Carlão, atual presidente do diretório municipal da sigla em Campo Grande.

De acordo com o parlamentar, a decisão sobre a nova liderança será discutida junto à direção nacional do partido. Entre os partidos observando o futuro da sigla, estão o PT e o PDT, que podem ser aliados estratégicos para o PSB nas próximas eleições.

Apesar de não descartar uma aproximação com o PT, o vereador reforçou que qualquer movimento nesse sentido dependerá da postura da executiva nacional do partido. “A direção nacional sempre nos deixou à vontade, mas as tratativas para alianças dependem das orientações nacionais”, concluiu.

