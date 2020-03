CPI da Energisa fará reunião extraordinária nesta terça-feira

Gabriel Neves, com informações da assessoria

Os membros da Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) da Energisa convocarão uma reunião extraordinária nesta terça-feira (10), a partir das 14h, no Plenarinho da Assembleia Legislativa, em Campo Grande.

De acordo com uma nota lançada pela Assembleia Legislativa, a antecipação da reunião ocorreu por conta da viagem do Carreira Diplomática do Ministério das Relações Exteriores, João Carlos Parkinson de Castro, a Dourados, na quarta-feira (11), data em que a reunião aconteceria.

Com isso alguns deputados membros da CPI foram convidados para o evento com o ministro Parkinson, por essa razão decidiram antecipar a reunião da CPI.

A viagem à Dourados será realizada para tratar de assuntos relativos à rota bioceânica envolvendo Brasil, Paraguai, Argentina e Chile, obra emblemática de vital importância para a economia sul-mato-grossense.

