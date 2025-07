CPI do Transporte Coletivo encerra oitivas e avança para fase final de relatório

Com foco nos investimentos em infraestrutura e mobilidade urbana, a CPI (Comissão Parlamentar de Inquérito) do Transporte Coletivo da Câmara Municipal de Campo Grande encerrou, nesta quarta-feira (9), a fase de oitivas.

Após mais de 50 horas de depoimentos desde o mês de março deste ano, a Comissão inicia agora a etapa de análise técnica dos documentos para consolidar o relatório final, com previsão de entrega até 15 de agosto.

Nesta última rodada de oitivas, os vereadores ouviram a secretária especial de Planejamento e Parcerias Estratégicas, Catiana Sabadin Zamarrenho; a diretora-adjunta da Agência Municipal de Transporte e Trânsito (Agetran), Andréa Luiza Torres de Figueiredo da Silva; e o secretário municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos, Ednei Marcelo Miglioli.

A CPI é composta pelo presidente Dr. Lívio, relatora Ana Portela e os vereadores Junior Coringa, Maicon Nogueira e Luiza Ribeiro.

Dr. Lívio destacou que a comissão entra agora em uma fase “mais silenciosa”, dedicada à sistematização dos dados e percepções levantadas. “Cada membro vai contribuir com uma minuta para subsidiar a relatoria, e o relatório final vai colocar o dedo na ferida do Consórcio Guaicurus e da Prefeitura, apontando falhas na prestação do serviço e na fiscalização”, afirmou.

Além de apontar responsabilidades, a comissão pretende propor soluções concretas para os gargalos do transporte coletivo.

Obras travadas e falta de recursos

Durante a audiência, foram debatidas obras de corredores de ônibus, recapeamento de vias, pontos de parada e novos projetos de mobilidade.

O secretário Ednei Miglioli explicou que a execução de grande parte das obras esbarra na dificuldade de aporte da contrapartida financeira por parte da Prefeitura, que chega a cerca de 40% do total dos investimentos.

Ele citou como exemplos os corredores das ruas Brilhante e Rui Barbosa, já concluídos, e os da Avenida Gunter Hans, em andamento. Estações da Rua Bahia, Avenida Bandeirantes, Calógeras e Gury Marques ainda aguardam recursos para finalização.

Um dos maiores entraves continua sendo a precariedade das vias por onde circulam os ônibus. Segundo Miglioli, Campo Grande ainda possui cerca de 40 km de corredores de ônibus sem pavimentação e mais de 70% da malha urbana necessita de recapeamento.

Parte dos recursos pode vir de uma carta-consulta já cadastrada junto à Caixa Econômica Federal.

Frota sucateada e pontos de ônibus precários

Outro ponto crítico é a frota do Consórcio Guaicurus. Segundo o vereador Maicon Nogueira, 57 veículos estão atualmente impedidos de circular por falta de inspeção obrigatória, condição que compromete diretamente a segurança dos passageiros.

Nos pontos de parada, a situação também preocupa. Campo Grande conta com 2,1 mil pontos de ônibus sinalizados apenas com postes.

Conforme a Agetran, 60% deles poderiam receber abrigos, mas a última licitação para implantação de 500 unidades foi rescindida, e uma nova concorrência será aberta.

Novas parcerias e terminais prioritários

A secretária Catiana Sabadin informou que a Prefeitura trabalha na modelagem de uma PPP (Parceria Público-Privada) para manutenção dos terminais de ônibus.

A previsão é que o edital da licitação seja lançado ainda este ano. Enquanto isso, os terminais dos bairros Cafezais e Parati foram descartados, mas o Terminal do Tiradentes é considerado prioritário, junto ao São Francisco e à reforma do Terminal Morenão.

A relatora Ana Portela apontou que o Consórcio Guaicurus justifica o descumprimento de cláusulas contratuais com base na falta de contrapartidas do município. “Por isso, é essencial esclarecer a real situação dos investimentos em mobilidade urbana”, afirmou.

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também