CPI dos Atos Golpistas vota primeiras convocações hoje

A Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) dos Atos Golpistas se reúne nesta terça-feira (13) para votar os primeiros pedidos de convocação e convites para depoimentos, além de analisar os requerimentos para compartilhar informações sobre o ataque de 8 de janeiro.

No total, o presidente do colegiado, deputado Arthur Maia (União-BA), pautou 285 pedidos dos parlamentares, 62 desses de autoria da relatora da Comissão, a senadora Eliziane Gama (PSD-MA).

A lista de possíveis pedidos de convocação conta com nomes como Anderson Torres, Mauro Cid, Gonçalves Dias, Braga Netto, Augusto Heleno, Ricardo Cappelli, entre diversos outros.

Também é alvo da CPI os dados extraídos pela PF dos celulares de Bolsonaro, Cid, do ex-militar Ailton Barro e dos suspeitos de tentativa de explosão no Aeroporto de Brasília, alertas da Abin aos órgãos do governo sobre o 8 de janeiro, informações sobre o Plano Escuto do Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República (GSI), disponibilização de arquivos de imagens, entre outros dados.

